El Gobierno estudia la viabilidad de modificaciones puntuales para desatascar el urbanismo en Cangas

La empresa redactora del Plan Xeral de Cangas, Monsa Urbanismo, presenta hoy por la mañana al gobierno local y, por la tarde, a toda la corporación municipal los primeros datos sobre el nuevo documento. Según adelantó ayer el concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Mariano Abalo (ACE) , la empresa ya tiene elaborados los criterios de ordenación de prácticamente la totalidad del municipio, solo falta por diseñar una parte del núcleo urbano.

El gobierno local, en la reunión que mantendrá con el equipo redactor, a las 11.00 horas, planteará una de las cuestiones que sin lugar a dudas va a ser trascendental para el futuro urbanismo de Cangas: si habrá o no modificaciones puntuales o estudios de detalle para atender demandas muy especiales y de carácter urgente. Cangas debe dar una respuesta rápida a planeamientos relacionados con la instalación de empresas en el municipio o para solventar problemas que mantienen paralizado el desarrollo urbanístico. En su momento, el alcalde Xosé Manuel Pazos (ACE) ya manifestó que no descartaba modificaciones puntuales para hacer frente a la demanda de superficies comerciales. No obstante, todo está abierto. El equipo redactor tiene también su idea al respecto y seguro que la plasmará en esta reunión. Entre otras cuestiones que se tratarán en la reunión Monsa-gobierno local figura también cómo se llevará a cabo el seguimiento del trabajo, la instalación de una oficina de la empresa redactora para atender a los vecinos y como se va a desarrollar la participación vecinal. El concejal de Urbanismo del Concello de Cangas insiste en que el gobierno abre las puertas a un amplio consenso, de ahí la reunión a la que está convocada toda la oposición municipal: PP, PSOE, Cangas Decide.

Respecto al criterio que defiende el concejal de Urbanismo y también el gobierno de Cangas de recuperar las zonas de los arenales que ahora ocupan edificios como la Casa Cuartel de la Guardia Civil o el IES de Rodeira, ayer salió a la luz el acuerdo del pleno municipal de Cangas de fecha de 27 de octubre de 1983, va a hacer 34 años, por el que se cedían al Ministerio del Interior los terrenos denominados areal de Rodeira, una parcela de 1.700 metros cuadrados, "que lidan polo Norte con la carretera de Cangas a Moaña, hoxe avenida de Orense, Sur terreos pertenecentes a finca matriz <Campo do Areal> e polo Oeste e o Este, co mesmo linde". Esta cesión estaba sujeta a que el Concello se hiciera con los terrenos donde estaba en ese momento el Cuartel de la Guardia Civil, que son los que hoy ocupa el Consistorio de Cangas.

El hoy concejal de Urbanismo, Mariano Abalo, votó en contra de esta cesión y justificó la negativa de su grupo indicando "que é a su obriga como concellal, a defensa do Patrimonio Municipal, e polo demáis, si o Ministerio do Interior, ten interés en resolver este problema, que o faga pero sin dañar os intereses do noso Concello". La planificación urbanística que desplazaría al cuartel y al IES Rodeira del arenal se ve hoy de la manera lógica, siguiendo la pauta de liberar de edificaciones los arenales, sin otras connotaciones.