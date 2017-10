Unas 170 personas en Cangas

El jefe del servicio del Centro de Salud de Cangas, Benigno Villoch, asegura que en el primer día de la campaña pasaron por este centro unas 170 personas, de las que un centenar eran con cita previa. Reconoce que la cobertura en este municipio es baja, ya que el año pasado fue del 45% y que la intención es poder llegar al 55%.

Asegura que si hay gente reacia a vacunarse es por "el mito de que la vacuna produce gripe". Dice que se repite mucho la frase de que "me vacuné y me puse a morir", pero "la vacuna no produce la gripe,lo que ocurre que se pone cuando es la época de catarros y si empiezas con uno ya le echas la culpa a la vacuna".

En Moaña se vacunaron ayer 72 personas.