Sotelo replica que ACE es la formación política local "más carroñera" y que "si no hay problemas, los crea"

El líder del PP de Cangas, el ex alcalde José Enrique Sotelo, sale al paso de las manifestaciones del actual regidor local, Xosé Manuel Pazos (ACE) en las que negaba que el gobierno fuese responsable de vertido de fecales en la playa de San Cibrán, en Aldán y comparaba su oportunidad política con la del ave carroñera que ejerce de logotipo del Partido Popular. "Unha vez más as declaracións de Pazos insultando os membros do PP dan a entender quen é este siniestro persoeiro. Non é quen, nin él nin ninguén da formación política á que pertenece na actualidade a darnos leccións ni de honestidade, traballo nin xestión. Sin acaso lembrámoslle de que é copia o anagrama de ACE, é algo bastante más ácido e corrosivo cunha lixivia, é copia do anagrama de ANV, formación política coñecida pola súa complicidade cos asesinos de ETA".

José Enrique Sotelo afirma que el actual alcalde Xosé Manuel Pazos pertenece a la formación más carroñera de la política local, "unha formación que vive politicamente dos problemas, cando non os hai os crea. Agora no goberno en Cangas non hai problemas".

Asegura el líder del PP que no le va a pedir permiso para dar la versión que entiende la verdadera sobre unos hechos que demuestran una vez más la nula coordinación y pasotismo del gobierno local. Recuerda que dos días estuvieron las toneladas de fecales en la playa de Aldán "e vostede o sabía, e ata que a Cofradía de Pescadores de Aldán o fixo público e pasou do problema, seguramente porque pensou que coa marea chea xa estaba o problema resolto. Minten e disparan a todo o que se move para desviar a atención do problema. Que si un edificio, que si un colexio... a quen van a enganar? Ningún edificio sería capaz de aliviar tan grande volumen de heces. Agora sae co verquido dunha fosa séptica... mañán será outra mentira, así é como funcionan".

José Enrique Sotelo afirma que el alcalde no se enteró del problema que "estaba no despacho da avenida de Lugo... Levan dous anos e medio de desgoberno e aínda culpabiliza o PP. Vaia cara! Esixiremos responsabilidades políticas, gústelles o u non".

Al exalcalde de Cangas le sentó muy mal que el actual regidor aludiera al símbolo del PP: la gaviota, para criticar su labor de oposición municipal. "Si alguén é carroñeiro é vostede e os membros da súa formación política que conforma un goberno mintireiro e que está baixo sospeita da Lei. Menos insultos e máis traballo".