El recuerdo del aparcamiento de O Hío

El PP recuerda al gobierno su compromiso para acondicionar un aparcamiento en torno al atrio de la iglesia parroquial de O Hío. El concejal para asuntos económicos del Partido Popular, Pío Millán, recuerda que en 2015 el Concello destinó a los vecinos del Iglesario una partida el citado fin. "Despois de realizarse unha ampliación de baixada para dita parcela se tivo que paralizar a actuación por problemas coa titularidade do terreo. Polo que os veciños do Igresario renunciaron a continuar co obra ao non poder xustificar todo o gasto na mesma, xustificando unha pequena cantidade pola parte da obra si realizada, que foi a ampliación da baixada a finca. O Concello de Cangas rescata unha cantidade aproximadamente de 48.000 euros de esta partida para outras actuacións, con compromiso que no momento que se solucionasen os problemas coa titularidade dos terrenos, os veciños do Iglesario recuperarían esa cantidade económica para continuar as obras. No mes de septembro de 2016 o Concello de Cangas asina un convenio co Arzobispado de Santiago , polo cal se solventan os problemas de titularidade en cuestión". El alcalde se comprometió en el pleno del mes de abril a iniciar las obras lo antes posible, "estamos en outubro e non hai noticias".