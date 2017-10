La asamblea vecinal rechaza por mayoría el anteproyecto de la carretera de O Viso-Iglesario

La asamblea de la Asociación de Vecinos do Iglesario de O Hío, A Fontenova, aprobó ayer por una abrumadora mayoría rechazar el anteproyecto que la Diputación de Pontevedra tiene para la carretera de O Viso-Iglesario porque solo se construyen aceras por un lado. El acuerdo se adoptó casi por unanimidad en una repleta Escola Vella de O Hío, y con posterioridad a que la primer teniente de alcalde de Cangas y concejala de Obras y Servicios, Mercedes Giráldez (BNG) defendiera el anteproyecto del ente provincial que tiene un presupuesto de un millón de euros, carriles de tres metros de ancho y una acera de 2,5 metros.

Los argumentos de la concejala Mercedes Giráldez que, en principio parecía que muchos vecinos veían razonables, como que se quieren una acera de 2,5 metros para mejorar la seguridad de los vecinos y no desplazar mucho el eje de la carretera, al mismo tiempo que así se evita tener que afectar a más fincas particulares, se tornaron después ineficaces en la votación, momento en el que ya no estuvo la edil de Obras y Servicios y tampoco los técnicos. Mercedes Giráldez salió convencida de que sus explicaciones habían sido lo bastante sensatas como para que muchos de los presentes entendieran la lógica del anteproyecto, pero fue tan solo un espejismo. Se impuso la impresión que siempre tuvo la asociación de Iglesario de O Hío sobre este anteproyecto y que coincide con la que también tiene el Partido Popular, concretamente su lider, José Enrique Sotelo, hasta hace poco diputado provincial. La primer teniente de alcalde de Cangas tuvo que escuchar que preferían aceras por ambas márgenes llegarán hasta donde llegaran, incluso a alguno manifestar que si no eran por los dos lados que no se urbanizara la carretera.

Diferencias

El portavoz de la asociación vecinal, Eduardo Prieto, asegura que no son creíbles los argumentos de la concejala Mercedes Giráldez para que no se construyan aceras por ambas márgenes de la vía.Afirma que no se sostiene que sea por el eje de la carretera y que una acera de 2,5 metros de ancho se podía construir aceras a ambos lados con un ancho de 1,50 o 1,80 como hay en muchos otro sitios. Desde el colectivo se insistió en que estaban a ciega en lo que se refiere a las afecciones, de ahí que se convocara también esta asamblea.

Mercedes Giráldez explicó que tanto desde la Diputación de Pontevedra como desde el Concello de Cangas se iba a ofrecer toda la información sobre las afecciones y a hablar con cada uno de los propietarios. Explicó a los vecinos que ahora mismo se estaba en fase de revisión del anteproyecto y que tanto la intención de la Diputación como del Concello de Cangas es urbanizar la carretera Manifestó que es fórmula de urbanizar y construir aceras por ambas márgenes hasta lo que de el presupuesto no era válido, porque las cosas no se pueden dejar a medias y manifestó que lo conveniente era que la mejora de esa vía llegara por un lado a Donón y por otro a Vilanova.

El colectivo vecinal de O Iglesario no moverá pieza de momento, esperará a ver cual es el siguiente movimiento de la Diputación tras dejarle claro que se quieren aceras por ambas partes.