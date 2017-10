"Todos serán reubicados no entorno da praza"

La prohibición de instalarse en la alameda de O Sinal persigue expresamente "evitar o deterioro continuo provocado polo tránsito de vehículos pesados sobre pavimento non preparado para este tipo de circulación", sino para el disfrute de los peatones, mientras que la propuesta de reubicarlos en la explanada junto a las pistas y el parque infantil próximos, en un espacio "reservado para a instalación destes postos e dos seus vehículos" , les permitirá "xuntar todos os postos nesa zona, facilitando así a carga e descarga da mercadoría".

La resolución, que afecta a alrededor de una quincena de titulares, culmina con el compromiso de que "no menor prazo de tempo posible, todos os postos dos Xardíns do Sinal iranse reubicando cara o entorno da praza de abastos e Xardíns de Félix Soage. Para elo, os titulares terán que seguir as instruccións que o Concello estime convenientes para un mellor uso do espazo do mercado, cumprindo co interese municipal que se determine".

Una comunicación "algo ambigua" para algunos de los interesados, que recibieron la resolución por escrito a última hora "y sin que vaya acompañada de una invitación al diálogo y al consenso", opinan.