La Policía de Moaña recibió alertas por quemas de particulares el lunes, tras la oleada de incendios

La Policía Local de Moaña tuvo que acudir el pasado lunes a una quema controlada en el jardín de un vecino de Meira. Tras una noche en vela por parte de gran parte de la comunidad gallega y en la que la psicosis hizo que muchos vecinos alertasen, por error, de falsos incendios en distintos puntos de Meira y Domaio, al poco de aparecer la lluvia un particular decidió quemar en su jardín restos de podas.También se alertaron de al menos otras dos quemas.

El humo que salió del terreno alertó a los residentes de la zona, que se apresuraron a llamar a la Policía Local. Los agentes se personaron en el domicilio, en el entorno de la capilla de A Peregrina.

Los agentes procedieron a identificar al autor de la quema, pero comprobaron que no estaba cometiendo nada ilegal, al plantar el fuego en un entorno urbano sin riesgo de que se propagase, por lo que no se abrió ningún expediente de sanción.

La fatídica madrugada del domingo al lunes, en Moaña, solo se tuvo que actuar en un fuego. Se decretó en A Fanequeira, en una finca de matorral bajo. Fue sofocado de forma inmediata por vecinos con agua y por un empresario de la construcción que ahogó las llamas con tierra.

Por su parte, el alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, hizo ayer un llamamiento a los vecinos del municipio para que, a pesar de la lluvia, limpien las fincas que están improductivas, próximas a las casas o que lindan con la vía pública. El regidor local manifestó que el miércoles había firmado ya varios requerimientos en este sentido y advierte que las multas se sitúan entre los 1.000 y los 3.000 euros. Recuerda que si no hay denuncia el Concello tiene más difícil actuar, porque no tiene medios personales para realizar inspecciones de este tipo. "Estámonos xogando a vida. Non é difícil facelo si cada un pon un pouco da súa parte", manifiesta el alcalde Xosé Manuel Pazos. El pasado año, el Concello de Cangas requirió a 102 propietarios y tenía pendiente de identificar a otros cincuenta.