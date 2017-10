"Non pode ir un técnico municipal á reunión"

La edil asegura que ha llegado al Concello un escrito del colectivo vecinal "pedindo un técnico ou alguén cualificado", pero aclara que la asistencia a las asambleas vecinales no está entre los cometidos de los técnicos municipales, por lo que no van a ir. Sí está dispuesta a ir ella, como representante política que ya se reunió con los afectados, "pero non o piden expresamente". Si formalizan la solicitud, "irei sen problema", reitera.