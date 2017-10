El gobierno da por localizado el foco del vertido que cubrió la playa de San Cibrán de toneladas de heces

La Policía Local de Cangas y la brigada de Obras localizaron ayer, cerca de las 13.00 horas, el punto del vertido de fecales que el miércles cubrió de toneladas de heces la playa de San Cibrán y el muelle de Aldán. La lluvia caída ayudó a la investigación y los agentes pudieron comprobar que el vertido procedía de una canalización de pluviales, de ahí que llegaran a la playa casi intacto.

La versión oficial es que el vertido procede de algunas casas o bloques de edificios, aún por determinar, que no deben de estar conectadas al alcantarillado y que vierten directamente por la tubería de pluviales. Parece que se descarta definitivamente que fuera una avería en el bombeo del río Orxas lo que causara este impresionante vertido que obligó a cerrar la playa, ubicada en Zona A, al marisqueo. Precisamente alrededor de las 13.00 horas se produjo otro vertido escandaloso de fecales, que fue lo que ayudó a localizar la procedencia.

Desde las 10.00 horas se trabaja en la limpieza de las heces de la playa y del muelle, una labor que se tiene que realizar de forma manual para no dañar el banco marisqueo. Las tareas de limpieza estaban ayer coordinadas por la concejala de Obras y Servicios, Mercedes Giráldez (BNG), que asegura que si ayer no se intervino fue porque no tuvo conocimiento del problema hasta que lo vio reflejado hoy en FARO DE VIGO. Sí conocían la existencia del vertido el alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos (ACE) y la concejala de Medio Ambiente, Tania Castro (ACE), que obviaron comunicar a la edil de Obras el problema, de ahí la tardanza en actuar.

El patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Aldán, Juan Manuel Gregorio, dio la alerta ayer por la mañana al Servicio del 112, ante la pasividad manifiesta del Concello de Cangas, que no actuó para limpiar la playa. Fue el 112 quien movilizó de inmediato ayer a la Policía Local, a la Policía Autonómica, a Control de Vertidos y a Aguas de Galicia, además de al Seprona. Juan Manuel Gregorio asegura que con esta alerta queda constancia oficial del suceso en el caso de que la Cofradía decida plantear una demanda judicial por daños y perjuicios. Ayer sí estaba en ese escatológico paisaje que presenta la playa de San Cibrán, la concejala de Obras, Mercedes Giráldez, ya desde primera hora, y la de Medio Ambiente, Tania Castro, que se hizo cargo de la investigación propiamente dicha.