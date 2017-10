Defensa dos Montes achaca los incendios a la "nefasta" política forestal

La Plataforma en Defensa dos Montes de O Morrazo atribuye buena parte de la culpa de los incendios que arrasaron el sur de Galicia a la "neglixente xestión" de la Xunta, de la que también critica su "tratamento informativo, ocultando información" a través de la TVG.

El colectivo señala que los fuegos no fueron producto de la casualidad, sino que la unión del calor, el viento y la falta de humedad agravadas con el cambio climático se unieron a unos errores que "se volveron a cometer". El colectivo denuncia fallos en la coordinación, falta de medios y carencia de personal en los operativos contra incendios.

Considera lo ocurrido "unha clara irresponsabilidade" del gobierno gallego. Profundiza en la "nefasta política forestal" gallega que implica un abandono del rural, falta de prevención y monocultivos de especies pirófitas como el eucalipto.

Para Defensa dos Montes detrás de la intencionalidad de los fuegos provocados no suelen estar "uns cantos tolos co fin de gozar co efecto das lapas", sino que se mezclan intereses personales, colectivos y especulativos. En este sentido, critica también la reforma de la Ley de Montes que permite recalificar suelo quemado "por razóns imperiosas de interese público de primeiro orde".

Además de solidarizarse con las familias de los fallecidos, el colectivo pide medidas para evitar el arrastre de las cenizas al río y al mar, así como un debate sobre la política forestal "que precisamos como país".