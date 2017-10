Bueu pide la gratuidad de la AP-9 entre Pontevedra y Vigo por el corte del Corredor

El corte del Corredor do Morrazo durante los próximos meses ha obligado a los vecinos que acuden diariamente a Vigo a buscar alternativas para poder llegar a sus puestos de trabajo con las menos molestias posibles. El refuerzo del servicio de transporte marítimo desde Cangas y Moaña es una opción, pero que no atiende las necesidades de toda la comarca, en especial de Bueu. El ayuntamiento buenense ha constatado que muchos de sus vecinos usan una ruta alternativa en coche: toman la conocida como Variante de Marín y desde allí se incorporan a la autopista AP-9 para realizar el tramo entre Pontevedra y Vigo. Esto les obliga a pagar un peaje de 3,60 euros en la estación situada en el término municipal de Vilaboa [a pocos kilómetros del puente de Rande]. El gobierno local acaba de remitir a la Consellería de Infraestruturas un escrito en el que le insta a buscar las alternativas para exonerar de este pago a los afectados.

"O peche do corredor xa supón bastantes molestias para os usuarios e o que non se pode permitir é que tamén sexa un quebranto económico para as familias", argumenta el alcalde buenense, Félix Juncal. La petición que se formula desde este consistorio no es nueva y ya se puso encima de la mesa durante el anterior cierre del Corredor do Morrazo, aunque sin respuesta.

En los últimos días han sido numerosos los vecinos que han llamado a las dependencias municipales para expresar su disgusto por esta situación y desde el ejecutivo local vuelven a insistir. Más aún teniendo en cuenta que en esta ocasión el cierre será más prolongado, hasta el mes de mayo.

La decisión de recorrer los 17 kilómetros de la Variante de Marín para luego coger la AP-9 entre Pontevedra y Vigo a priori puede parecer un gran rodeo, pero para los vecinos de la zona norte de O Morrazo, en especial Bueu, es una alternativa a tener en cuenta porque supone un importante ahorro de tiempo con respecto a realizar el trayecto por la PO-551. "Queremos que se tomen as medidas oportunas para eximir do pago desta peaxe da AP-9 para a cidadanía afectada polos cortes do Corredor e que debe asistir a diario aos centros de traballo sitos en Vigo ou en outras zonas do sur da provincia", expone en su escrito Félix Juncal.

El sistema para poder aplicar esta exención a los vecinos debe ser arbitrado por la Xunta de Galicia, a la que se pide que busque la mejor alternativa. "Esta claro que apostamos por un criterio maximalista e que esa exención sexa para todos os veciños. Pero se non é así polo menos que sexa para os que teñen que acudir diariamente a traballar ou con bastante frecuencia por cuestións sanitarias", insisten desde el ejecutivo local.

Inicialmente la petición que se pone encima de la mesa por parte del ayuntamiento de Bueu está pensada para sus propios vecinos, que son a los que más les puede interesar esta opción. No obstante, Juncal subraya que si finalmente la Consellería de Infraestruturas accede a implantar esta alternativa lo normal es que se puedan adherir habitantes del resto de la comarca, en especial los de los núcleos limítrofes con Bueu.