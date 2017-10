Vecinos deben trasladar en 8 días el depósito que impide abrir el vial alternativo al corredor

La comunidad de usuarios del agua de As Louras, en la parte alta de la parroquia de Moaña, tienen ocho días para trasladar el depósito, de 340 toneladas en la zona del Meixueiro, cuya actual ubicación impide la construcción del vial alternativo que la Xunta ha contemplado en el tercer subtramo de ampliación del corredor, como paso alternativo para los vehículos cuando haya que cerrar la carretera por motivo de las voladuras para reducir el talud. Ayer ya había maquinaria trabajando en la apertura de este vial, que discurre paralelo al corredor en Meixueiro.

La directiva de la comunidad de aguas se reunió ayer con dos de los responsables de las obras de este tercer subtramo quienes les transmitieron dicho plazo, tal y como señala el presidente de la traída, José Davila. Reconoce que la situación está generando mucho malestar en la zona y que si las máquinas hacen acto de presencia "tendrán al pueblo en contra". Asegura que de este depósito se suministran 62 viviendas y casi 400 usuarios, por lo que no van a permitir quedarse sin este embalse a pesar de que desde el Concello se les ofreció la posibilidad de un enganche provisional la traída municipal del agua procedente de Vigo, que gestiona Aqualia.

El presidente de la comunidad del agua confirma que el depósito fue expropiado por la Xunta, con motivo de las obras de ampliación del corredor, por un importe de 51.000 euros. pero el problema que se han encontrado que el presupuesto sólo de construir un nuevo embalse es de 41.000 a lo que hay que añadir la compra del nuevo terreno, una finca de 360 metros cuadrados, a 200 metros del depósito actual, por la que su dueño pide 8.000 euros. El embalse no puede desplazarse mucho más arriba ni tampoco más abajo porque la primera casa está a 200 metros. Las cuentas, en definitivo, no salen y los usuarios se encuentran que el dinero no llega.

Una de las alternativas que están explorando es la posibilidad de una permuta de terreno con la Comunidad de Montes de Moaña o incluso llegar a una concesión, algo con lo que tampoco están de acuerdo. Para ello, van a mantener una reunión el próximo domingo, día 22, con el fin de analizar las posibilidades de esa permuta.

Este día, los comuneros celebran asamblea para tratar, entre otros asuntos, la construcción de un pozo de incendios de helicóptero en el Monte Aberto.