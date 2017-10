Toneladas de heces cubren la playa de San Cibrán y el Muelle de Aldán

Un vertido incontrolado llena de fecales la playa y el muelle de San Cibrán, en la parroquia canguesa de Aldán. Toneladas de heces se acumulan en el arenal desde por la mañana temprano y algunas alcanzaron el mar ya a las 04.00 horas, cuando algunos marineros que faenan con nasas se encontraron con esta situación.

La concesionaria del ciclo del agua, la UTE Gestión Cangas, negaba hoy al patrón mayor de la Cofradía de Aldán, Jorge Gregorio, que las toneladas de heces que se extienden por la playa de San Cibrán fuese consecuencia de una avería en la estación de bombeo situada en el río Orxas. "A empresa asegura que está ven todo.Di que a estación de bombeo está ben". Jorge Gregorio lo duda. Afirma que siguieron el vertido desde la playa y llega hasta el río Orxas, muy cerca de donde está la estación de bombeo. También dice que es imposible que la limpieza de fosa de purín de una casa particular pudiera arrojar semejante cantidad de fecales.

La presencia del vertido coincidió con la de los biólogos de la Xunta de Galicia, que acudían a la zona para examinar si las cenizas del incendio del domingo en el Bosque Encantado estaban presentes en el medio marino. Fueron los propios biólogos quienes informaron a los miembros de la Cofradía de Pescadores de Aldán y a las mariscadoras que el vertido eran fecales y que se aconsejaba no marisquear ni hoy ni mañana. El patrón mayor asegura que van a tomar muy en serio la recomendación de los biólogos de la Xunta porque no quieren perder la denominación de Zona A por culpa de este suceso.

Al mediodía no se había presentado todavía nadie del gobierno municipal en la zona. El patrón mayor se había puesto en contacto telefónico con la concejala de Medio Ambiente, Tania Castro (ACE) pero a la hora de redactar esta información aún no se había presentado en el lugar. En este sentido, las quejas de la presidenta de la Asociación de Vecinos de Espiñeira también se hacen sentir. "Chamamos a Seprona e non había ninguén, preguntamos no Concello de Cangas por Medio Ambiente, en tampouco. Nunca está ninguén cando fan falta"