Música llegada desde el delta del Misisipi y desde las antípodas

Dos artistas internacionales hacen escala mañana en O Morrazo. Uno es uno de esos representantes de la vieja estirpe de músicos de blues forjados en los campos del delta del Misisipi. La otra es una compositora australiana con un intenso recorrido vital que la ha llevado a recorrer buena parte del continente americano, llegando hasta las mismísimas tierras de Alaska. Mañana estarán en Salasón (Cangas) y en el Aturuxo (Bueu), respectivamente.

Boo Boo Davis, a sus 74 años, se mantiene en plena actividad y el concierto de mañana en Cangas será el primero de su gira española. En su música hay referencias y ecos a otros grandes del blues, como John Lee Hooker o Elmore James. Con 5 años tocaba la armónica y pertenecía al coro de la iglesia; con 13 tocaba la guitarra y con 18, junto a sus hermanos y su padre, formó una banda llamada Lard Can Band, con la que tocaron en todo el área de influencia del delta. A principios de la década de 1960 se mudo al norte Saint Louis, donde coincidió con otros grandes músicos como Chuck Berry, Albert King o Ike Turner. Mañana llegará con toda su energía intacta a Salasón, donde actuará a partir de las 22.00 horas y con entradas a la venta a 14 y 17 euros.

La oferta musical para mañana ofrece otras sonoridades también de clara influencia americana, aunque en este caso su protagonista sea una cantautora nacida en Australia. Se trata de Katy Hooper, que en Bueu presentará su disco "Pelican". La artista ha recorrido medio mundo con su guitarra a cuestas y su primer EP se titulaba "Freedom from the known", una colección de canciones inspiradas en un viaje que realizó a los 18 años desde Guatemala hasta Alaska... haciendo autoestop. En "Pelican" sus composiciones abordan temas relacionados con el amor, las relaciones y la conservación ambiental.

En esta gira por España está acompañada por el guitarrista canario Pablo Quintana. La artista interpretará temas de sus discos y algunos todavía inéditos. El concierto en el Aturuxo será mañana jueves a las 21.00 horas y las entradas están a la venta al precio de 4 y 6 euros. La sala buenense también tiene confirmada la presencia de la cantante portuguesa Sofía Ribeiro, que actuará el próximo jueves 26 de octubre.

Antes, hoy mismo, estará en O Morrazo otro grupo llegado desde Estados Unidos. En este caso se trata de The Schizophonics, que llegan desde la ciudad de San Diego con sus influencias de Jimi Hendrix, MC5 o The Stooges. Su actuación será en Salasón a partir de las 22.00 horas.