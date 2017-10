Un aspecto homogéneo para la zona del astillero de Banda do Río

El Concello de Bueu pondrá encima de la mesa otra demanda en la reunión del viernes, que en este caso se refiere al entorno del astillero de Banda do Río. El inicio de las obras de rehabilitación de la carpintería están en punto muerto debido a los trámites para autorizar la retirada de los elementos que contienen amianto. Todo indica que este asunto podría quedar finalmente desbloqueado a principios de la próxima semana y a partir de entonces comenzar la obra. El gobierno local recuerda que el proyecto también implica un cambio en los servicios urbanos de la zona. Una parte del ámbito es de competencia de Costas del Estado: el tramo del paseo que está más "pegado" al mar y que discurre en dirección a Can do Penedo. "O que pedimos é que Costas e Medio Ambiente tamén actúen nese tramo da súa competencia para que o mobiliario urbano e os materiais garden sintonía coa actuación que está a punto de comezar e que contou co beneplácito de Costas", subaraya Juncal.