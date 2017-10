El TSXG exige informes sobre la ejecución de la sentencia de derribo parcial de un edificio en Ramal dos Galos

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) quiere saber qué pasos está dando el Concello de Bueu para cumplir con la sentencia que le obliga a la demolición parcial de un edificio en la calle Ramal dos Galos. La sala de lo Contencioso-Administrativo ha remitido un oficio en el que insta al gobierno local que explique en que punto se encuentra el proceso y cuáles serán los siguientes trámites. Desde el gobierno local se prepara ya una contestación que apunta en dirección al Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). La entrada en vigor del nuevo planeamiento podría aminorar los efectos del fallo judicial.

Este tema formaba parte del orden del día de la Xunta de Goberno Local de ayer, justo en el mismo día en el que en el Diario Oficial de Galicia (DOG) se publica la orden de la Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio para la aprobación defnitiva del PXOM. El concejal de Urbanismo, Martín Villanueva, apunta que el documento pasará a formar parte de un registro autonómico y el ayuntamiento deberá publicar en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) la normativa y las ordenanzas del plan. A partir de ese momento el planeamiento entrará en vigor y sustituirá a las Normas Subsidiarias de 1986.

Mes de noviembre

La previsión es que esa entrada en vigor se produzca a lo largo del mes de noviembre y por ello desde el ayuntamiento quieren esperar antes de dar nuevos pasos sobre este edificio. En el escenario actual la sentencia judicial obligaría a demoler casi la mitad del inmueble. Sin embargo, el nuevo PXOM "indulta" una parte del edificio y permite reducir las consecuencias de esa sentencia de derribo parcial. El pecado original de esta construcción radica en que se asienta sobre un terreno afectado por dos ordenanzas: en una parte se permitía la construcción de dos plantas y bajo y en la otra tres plantas y bajo. El problema fue que el promotor de la época ejecutó la obra de manera uniforme, con tres plantas en toda la superficie; una entreplanta a mayores; y además el ático tampoco respeta la normativa municipal.

"O novo PXOM serviría para legalizar a terceira planta, aínda que non impide que unha parte do edificio siga suxeita a unha orde de derribo polo exceso de altura", explica Martín Villanueva. No obstante, el impacto de ese posible derrible parcial "sería menor" que si se debe ejecutar en estos momentos y en base a las Normas Subsidiarias. Ante el inminente cambio en la normativa urbanística municipal la Xunta de Goberno Local se defenderá ante el TSXG la necesidad de esperar para legalizar la tercera planta y aliviar los efectos de un derribo parcial.