Concentraciones de repulsa por parte de alumnos y profesores de Moaña

| Los dos institutos de Moaña registraron ayer sendas concentraciones contra la oleada de terrorismo incendiario que afectó el fin de semana al sur de Galicia y que asesinó a cuatro personas. Por la mañana en el IES As Barxas se concentraron los estudiantes con carteles contra el fuego y en solidaridad con las víctimas. El acto también estaba convocado por la asociación Erguer-Estudantes da Galiza, que llamó a concentrarse en institutos de toda Galicia pidiendo responsabilidades a la Xunta y un cambio en el modelo forestal gallego, que presenta monocultivos de eucalipto y montes abandonados. Por la tarde se concentraron alumnos, docentes y personal de servicios del IES Paralaia. Se solidarizaron con las personas afectadas y condenaron "as actuacións dos delincuentes do lume". Con un cartel gritaron "Lume Nunca Máis".