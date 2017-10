Arquitectas y arquitectos del Colegio de Galicia prestan su apoyo gratuito a las familias con bienes afectados por los incendios

Un grupo de profesionales arquitectas y arquitectos del Colegio de Arquitectos de Galicia, entre las que se encuentra la concejala de Medio Ambiente e Turismo de Cangas, Tania Castro, se solidariza con las familias afectadas por los últimos incendios forestales ocurridos en la comunidad este pasado domingo y ha formalizado una lista abierta de profesionales dispuestos a ayudar en el proceso de recuperación de sus bienes tanto para posibles reclamaciones a seguros, informes de viabilidad, informes de ruina o informes de habitabilidad.

"As dantescas novas destes días en Galicia están no corazón e na mente de todos os galegos, que estamos sobrecollidos e indignados polos tráxicos sucesos que os incendios deixaron tras de sí. É por iso polo que consideramos que temos que solidarizarnos cos veciños e veciñas, e colaborar ofrecendo apoio ás familias perxudicadas, co apoio de todos os que o sostemos. Para dar resposta ás necesidades de defensa e certificacións que os propietari@s Terán que obter para poder reclamar os seus dereitos, o Colexio de Arquitectos de Galicia decidiu un proceso colaborativo onde todos os arquitectos e arquitectas galegas interesadas en axudar ás nosas familias despoxadas dos seus lares, teñan unha canle de apoio e comunicación".

Tania Castro asegura que los vecinos de Cangas y demás villas y ciudades gallegas afectadas que lo precisen "ten todo o noso apoio e a nosa disponibilidade como profesionais do territorio para botar una man tras esta traxedia medioambiental" y explica que la manera de ponerse en contacto con el Colegio es "dirixíndose á nós a través do enderezo do correo electrónico coagaxuda@coag.es".