El PP denuncia la demora en la obra del astillero de Banda do Río, pese a llevar un mes vallado

El contrato se adjudicó en el mes de agosto y el entorno está vallado desde hace más de un mes. Pero de momento no se han iniciado los trabajos para la recuperación y rehabilitación del antiguo astillero de Banda do Río. El PP de Bueu reprocha la demora que acumula esta obra y las molestias que causa al vecindario y a la ciudadanía un vallado que invade parte de la vía pública. Oficialmente la razón de esta demora se debe a los trámites administrativos para poder retirar las partes que contienen amianto, una explicación que no acaba de convencer a los populares. "Non todo o que hai aí dentro ten amianto e hai cousas que se poderían ir facendo, como a retirada das embarcacións e da ferramenta", subraya el presidente de la gestora del PP local, Manuel Freire.

Este proyecto cuenta con una subvención de más de 300.000 euros de la Diputación de Pontevedra, aunque la empresa contratista ofertó y justificó una rebaja de más de 100.000 euros. Desde el PP sostienen que si los trabajos no comienzan "vai ser difícil poder cumprir os prazos de execución" y reclama que mientras no llega la autorización para retirar el amianto se avance en otros frentes. "O lugar leva vallado máis de un mes e xa se trata dunha acera que non é moi ancha, coas molestias que isto provoca entre os veciños", afirman desde el PP buenense.