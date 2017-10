ACB se opone a que el Concello asuma las fiestas de San Martiño e insta a que se responsabilicen la Iglesia o los feligreses

La decisión del gobierno local de Bueu de asumir por segundo año consecutivo la organización y el coste de las fiestas patronales de San Martiño vuelve a abrir el debate sobre lo laico y lo religioso. Desde el grupo municipal de ACB-SON Bueu se oponen rotundamente a que el Concello asuma este papel organizador. "Se non hai unha comisión de festas veciñal debería ser a propia Igrexa ou os feligreses quenes costeasen os festexos e non o Concello cos cartos de todos", sostiene el portavoz municipal de ACB, Julio Villanueva.

El concejal argumenta que las parroquias de Cela y Beluso también tienen su patrona -Santa María- y en este caso el ayuntamiento no se encarga de organizar las celebraciones aunque no exista una comisión. "Ou se asumen todas ou ningunha", subraya Villanueva, que entiende que la posición mostrada por el gobierno local puede entender como un agravio o incoherente. El concejal subraya la importancia de que exista una iniciativa vecinal para que el Concello colabore con las tareas de organización, tal como puede ocurrir en Santa Ifigenia, Corpus o con la Virgen del Carmen. "Unha cousa é que o Concello axude ou colabore cunha comisión cando hai unha iniciativa veciñal e outra moi diferente é que teña que facer e costear a festa cando non hai esa iniciativa", sostiene el portavoz de ACB.

Villanueva afirma que en la actual situación, en la que la comisión de fiestas no se encuentra en disposición de afrontar la organización, debería ser la propia Iglesia o bien los feligreses quienes debieran costear los festejos. "Por moi patrón que sexa San Martiño non entendemos por que o Concello ten que asumir ese gasto, máis aínda cando o ano que vén se vai trasladar o festivo local a outra data [porque coincide en domingo]", manifiesta el concejal buenense, que muestra su "desacordo" con la decisión avanzada por el grupo de gobierno local.