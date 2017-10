El PP denuncia el cobro de recibos del agua del tercer trimestre antes de publicarse el padrón

El PP de Cangas considera "moi grave" que la empresa concesionaria del ciclo integral del agua (la UTE Aqualia-Civis Global) haya pasado al cobro los recibos del tercer trimestre el 2 de octubre, dos días antes de que el padrón se publicara en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y del inicio de los dos meses del plazo de exposición pública y del que disponen los usuarios para hacerlo efectivo. Además de ese "pago por adelantado" que afrontan los ciudadanos con el recibo domiciliado, los populares llaman la atención sobre la sorprendente agilidad con que el alcalde le ha dado el visto bueno al expediente que le presentó la empresa, pues entró por Registro en el Concello el 19 de septiembre y el 20 ya le había dado Xosé Manuel Pazos el visto bueno.

Para el portavoz del Partido Popular José Enrique Sotelo, se trata solo de dos ejemplos más de la "dobre moralidade do goberno okupa de Cangas", que promovió una moción para iniciar el expediente de rescisión del contrato con la empresa (sobre el que se desconocen nuevos pasos, matiza) y al mismo tiempo agiliza al máximos los trámites para que la empresa cobre los recibos del tercer trimestre, en una "demostración da total complicidade coa empresa concesionaria". Los ocho concejales del PP firman una solicitud de emisión de un informe, por parte de la secretaria municipal, "sobre a legalidade deste cobro", que consideran irregular.

Pero las críticas sobre la supuesta connivencia del gobierno tripartito con la empresa concesionaria va más allá, alegan, y ponen en evidencia la transparencia de otros trámites. "Para completar o escándalo, os que dicían nas eleccións que municipalizarían o servizo, pretende agora desviar a atención mentindo cun informe ilegal feito á medida por unha asesoría amiga", que el gobierno asegura "que traballaba gratis", aunque la realidad es bien distinta, pues desde el Concello "páganlle por anticipado nada menos que 21.000 euros por un suposto informe que ninguén coñece para auditar os incumprimentos da UTE que explota o servizo coa antiga ordenanza" que se aprobó en diciembre sin los preceptivos informes técnicos" y que traerá consecuencias jurídicas, auguran.

Récord de facturación

La revisión de tarifas, que se justificó ante los ciudadanos como una herramienta para rebajarle el recibo, ha traído justo las consecuencias contrarias, argumentan los populares, que no ven más que contradicciones del tripartito en este asunto. "Os mesmos pregoeiros de "a auga non se vende" están a aprobar coa nova ordenanza aprobada polas bravas, e insistimos que ilegal, un padrón que permite á empresa facturar máis que nunca", y pone como ejemplo las cifras del tercer trimestre en los tres últimos ejercicios. Así, entre julio y septiembre de 2015 se facturaron 450.333 euros, montante que subió hasta 462.986 euros en 2016 y que ahora acaba de alcanzar su tope con 544.478 euros. Una facturación que se alcanza "coa aplicación da nova ordenanza, insistimos, a que ía a solucionar todos os problemas do cobro da taxa do ciclo da auga e se está aplicando de forma ilegal".

Además del récord de facturación, el PP pregunta dónde están los 3,5 millones de inversión prometidos y concluye que si esto mismo sucediera con ellos gobernando, la gente estaría en la calle. Por el contrario, "agora non pasa nada".