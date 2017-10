El Concello de Bueu asumirá por segundo año consecutivo las fiestas de San Martiño

Las fiestas patronales de San Martiño de Bueu volverán a ser organizadas por el propio Concello. La comisión que habitualmente se encarga de todo este trabajo ha comunicado al gobierno local que no está en disposición de asumir esa responsabilidad puesto que no dispone de las personas suficientes. Se repite así la situación experimentada en 2016, que obligó al consistorio a coger el testigo de la comisión para evitar que se perdiesen las fiestas en honor al patrón de la localidad. No obstante, tal como ya ocurrió el año pasado, el gobierno local seguirá contando con la ayuda de algunos miembros de la comisión, como su presidente, para colaborar en la organización.

Esta semana las dos partes mantuvieron una reunión en la que se confirmó esa renuncia y el grupo de gobierno ya abordó en su reunión semanal el formato de las celebraciones. La idea inicial es repetir la experiencia del año pasado, con actividades para todos los púnblicos repartidas a lo largo del mes de noviembre. Los días grandes de los festejos populares serán el viernes 10, sábado 11 [el propio día de San Martiño] y el domingo 12 y se prevé instalar una carpa en el entorno de As Lagoas, donde se celebrarían las verbenas nocturnas. En la jornada dominical está prevista la XXII Carreira Pedestre San Martiño, que organizan el Club Corredoiras y el ayuntamiento con un recorrido por el centro del municipio.

El resto de la programación se perfilará a lo largo de las próximas semanas y desde el consistorio agradecen la "disponibilidad" de algunos de los miembros de la comisión para seguir colaborando. La falta de un relevo es un problema que la actual directiva viene lamentando desde hace años. El grupo de personas que se encarga de la organización de los festejos es muy reducido y normalmente asumen tres de las cuatro grandes fiestas que se celebran en el centro de Bueu: Corpus Christi, Virgen del Carmen y San Martiño. Esto implica un trabajo casi continuado a lo largo de todo el año. En 2016 el presidente ya comunicó con antelación al Concello que la comisión no estaba en disposición de sacar adelante las fiestas patronales del municipio, una situación que vuelve a repetirse.

Por otro lado, el lugar de Cabalo celebra hoy el día grande de sus fiestas en honor a la Virgen de los Dolores. La misa solemne será a las 12.30 horas y al finalizar saldrá la procesión, que estará acompañada por el grupo de gaitas Os Chaneiros de Marín. Por la tarde habrá cucañas y la verbena nocturna contará con la presencia de Televisión Nordés y Satélites. Desde la comisión informan de que habrá dos áreas de estacionamiento debidamente indicadas.