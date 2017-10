El centenario de la abuela del barrio de Massó

El entorno del barrio que circunda el antiguo complejo industrial de Massó estaba ayer de fiesta. Una de sus vecinas más conocidas estaba de cumpleaños. No se trataba de un aniversario cualquiera, sino de celebrar su primer siglo de vida. Se trata de Josefa Antón Villar, conocida por sus seres queridos como Fina, que fue la esposa del practicante de la antigua fábrica conservera.

Durante los últimos días se colocaron carteles anunciando el evento y se invitaba a los vecinos del barrio a acudir a felicitar a la "centenaria de Balea". La fiesta que le preparó su familia comenzó a partir de las 18.00 horas y, tal como se esperaba, fueron muchas las personas que se acercaron al domicilio en el que reside la nueva centenaria para felicitarla personalmente. Varias decenas de amigos y familiares se dieron cita ¡No todos los días se cumplen 100 años!

Fue toda una sorpresa para la centenaria, que no se esperaba la acogida en un evento que incluyó una merienda y que estuvo animada por un gaiteiro. La música tradicional fue disfrutada especialmente por Fina. Uno de sus nietos explica que le emocionó especialmente el hecho de que se acercasen a felicitarla personas a las que no veía desde hacía mucho tiempo. "Además, la fiesta le cogió por sorpresa totalmente porque en nuestra familia no somos de celebrar cumpleaños", desveló.

Alrededor de las seis y media de la tarde arrancó la celebración, que pese a la edad de la cumpleañera se prolongó hasta la noche.

Además de la música, no faltaron los pinchos a base de empanada ni el vino. Y es que un vaso de vino es el lujo que siempre se dio Fina y que su familia entiende, en tono de broma, como el secreto de su longevidad.

Lleva unos 60 años viviendo en la zona de Massó y allí formó una familia que cuenta ahora con dos hijos y tres nietos. Ayer descubrió el cariño que estos familiares y tantos vecinos le guardan.