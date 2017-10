El PP critica que el Concello es cada vez más opaco, pese a la administración electrónica

La implantación de la administración electrónica en el Concello de Cangas era "necesaria" para ahorrar papel, agilizar los trámites, acceder a la información municipal y lograr una gestión más "transparente", aunque la práctica constata que esos objetivos no se están cumpliendo. Al menos para el PP, que se queja de que la administración local es más opaca desde que se implantó el sistema telemático y exige al gobierno tripartito, a través de una moción que se debatirá en pleno, "que dea solución a estes problemas" y ponga a disposición de los concejales de todos los grupos políticos "a información á que temos dereito" y que la ley contempla.

"Sento ter que dicir que, dende que se implantou o sistema telemático, o Concello é cada vez máis opaco, e a única transparencia da que tanta gala se fai é a da fachada do noso edificio", expone la edil Mª Dolores Hermelo. "A outra transparencia é só unha verba que todos os integrantes deste goberno pronuncian, pero que no se materializa en feitos", añade. Desde hace varios meses, los populares están notificando "que non temos acceso nin ao rexistro de entradas/saídas nin ás resolucións da alcaldía", aseguran.

Hermelo reconoce que se trata de "un problema de todos", que afecta también al grupo de gobierno, al que pide que tome cartas en el asunto para solucionarlo con la máxima urgencia.