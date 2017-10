Cangas Decide pide investigar la "falta de vigilancia" en la piscina

"No se puede ni criminalizar la actuación de unos padres preocupados por la seguridad de sus hijos ni tampoco que un espacio deportivo se convierta en un ring de boxeo", señalan los representantes de Cangas Decide en alusión al incidente que tuvo lugar en la piscina municipal " A Balea" cuando una familiar de un menor se tiró al agua vestida para, supuestamente, rescatar a un niño que se sumergió sin que los monitores se percataran. El padre del niño regresó más tarde a la piscina y agredió al socorrrista.

La formación que lidera el concejal José Luis Gestido considera "grave" la situación y advierte de que no se trata de "un suceso aislado o un caso puntual", sino que el Concello ya acumula quejas de usuarios porque "no se está cumpliendo la normativa sobre seguridad". "Los socorristas no pueden dejar la lámina de agua sin vigilancia en ningún momento, y si sucediese debería corregirse de forma inmediata y sancionarse sin contemplación", argumentan desde Cangas Decide, y advierten que en este tipo de casos "no hay espacio para la demagogia" y urge actuar.

El partido pedirá abrir "un expediente para investigar lo ocurrido y que se apliquen las sanciones correspondientes". Considera "grave" que el Concello aún no haya tomado medidas ni abierto un expediente", y recuerda al edil de Deportes, Xoán Chillón, que ya le habían advertido de que este tipo de concesiones "llevan aparejado una vigilancia del cumplimiento de las normas, no pudiendo omitir sus responsabilidades" ni descargar culpas en "unos padres que vieron y ven en peligro la vida de sus hijos". Para conocer toda la verdad sobre "las numerosas quejas existentes" y se actúe en consecuencia, Gestido reclamará un informe de todas, desde la temporada pasada, además de "todas las medidas correctoras".