Bueu y Harsewinkel renuevan sus lazos de amistad

El grupo de estudiantes de Harsewinkel y de Bueu posan con el alcalde y concejales en la Praza do Concello.

La amistad entre Bueu y la ciudad alemana de Harsewinkel es cada vez más sólida. Un grupo de alumnas y dos docentes del instituto de esta localidad participan en un intercambio con el IES Johán Carballeira, una demostración de amistad que cumple ya su quinta edición.

El alemán va camino de convertirse en lengua oficial en Bueu junto al gallego y el castellano. Un grupo de estudiantes del instituto de la localidad de Harsewinkel (en el land o estado de Renania del Norte-Westfalia) disfrutan de unos días en O Morrazo dentro de un intercambio con alumnado del IES Johán Carballeira. En total han viajado doce alumnas, que durante su estancia se alojan en los domicilios de jóvenes del instituto, y dos docentes. Llegaron el miércoles y ayer tuvieron una recepción oficial en el Concello de Bueu, donde les recibió el alcalde, Félix Juncal, y concejales del grupo de gobierno.

Fue un acto de bienvenida, en el que Juncal les aseguró que estaba "encantado" de esta nueva visita y hubo un intercambio de regalos. Los jóvenes le entregaron chocolate alemán y una cantimplora. A su vez, el regidor les obsequió con una réplica en madera del mural escultórico "Inés-Palmira", del artisa José Solla. Se trata de un regalo institucional que el Concello de Bueu encargó al centro ocupacional Juan XXIII en Cangas.

Después de la recepción institucional las jóvenes acudieron con el alumnado del IES Johán Carballeira a visitar algunos de los lugares más destacados de Bueu y O Morrazo. Por la mañana pudieron recorrer todo el entorno de Cabo Udra y hoy viajarán en barco a la isla de Ons, en el Parque Nacional Illas Atlánticas. Saldrán a las diez de la mañana y regresarán a las cinco y media. El profesorado aprovechó la tarde de ayer para visitar O Facho, en la parroquia canguesa de O Hío. En los próximos días podrán conocer Pontevedra y Santiago de Compostela. La última jornada en Bueu será el martes y servirá para que puedan conocer mejor el instituto Johán Carballeira y la formación que se imparte. De hecho, podran disfrutar de una sesión de peluquería, maquillaje y relax gracias a la colaboración del Ciclo de Estética.

"Están encantados de estar aquí. La experiencia es maravillosa y algunos de los alumnos que estuvieron en años anteriores luego volvieron con sus familias para pasar las vacaciones", explica la responsable del departamento de Programas Europeos del Johán Carballeira, Marián Garrido. La amabilidad de la gente, el paisaje y la gastronomía están entre los principales encantos que ofrece Bueu y O Morrazo a estos visitantes alemanes. No obstante, ni a ellos se les escapa que algo está pasando. "Se dan cuenta de la sequía y de que hace mucho tiempo que no llueve. Notan que el paisaje no está tan verde como en otras ocasiones", apuntan desde el IES Johán Carballeira.