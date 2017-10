Celso Parada se enfrenta a un nuevo monólogo con "House desaforado"

El actor y director teatral moañés Celso Parada se enfrenta hoy y mañana a un nuevo monólogo. En esta ocasión se pondrá en la piel de Vítor. Un hombre que se siente abandonado por la comunidad y hace esfuerzos por encontrar un hogar. "A miña nai está posuída polo demo, o meu pai é o home máis triste do mundo, a miña irmá está namorada dun can, a que amo non me ama, e non teño onde vivir. Que debería facer?", dice en un momento de la representación.

La función será en el Auditorio municipal de Cangas a las 21.00 horas, tanto hoy viernes como mañana sábado. Las entradas están a la venta al precio de 8 euros y se pueden adquirir de 19.00 a 21.00 horas en la taquilla.

Dirección de Kevin Orr

El montaje de la obra corresponde a Teatro do Mórcego y en esta ocasión Celso Parada ha contado con la colaboración del director teatral canadiense Kevin Orr, que se encarga de la dirección escénica. El texto original es del también canadiense Daniel MacIvor y la traducción al gallego es de María Reimóndez. Kevin Orr explica sobre "House desaforado" que "cualquiera de nosotros puede compartir el deseo de Vítor de pertenecer a algún lugar, de compartir un hogar con las personas que queremos".

El estreno de esta producción teatral da inicio a la programación del último trimestre del año en el Auditorio de Cangas. La próxima semana, además de una proyección cinematográfica del Cine Club Cangas, será el turno de la Compañía de Nelson Quinteiro, que presenta "Novecento Cabaret".