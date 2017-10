Moaña inicia un taller de empleo que forma a 20 vecinos en atención sanitaria y jardinería

El Obradoiro de Emprego Moaña Labora II, que la Xunta concedió al Concello de Moaña, inició ayer sus clases teóricas. Acoge a 20 alumnos, vecinos en situación de desempleo, que podrán formarse y diversificar su currículo a la vez que ejecutan un trabajo por el que cobran un salario. A diferencia de la primera fase de este obradoiro, en esta ocasión el ejecutivo autonómico amplió el periodo de este taller de 6 a 9 meses, permitiendo una mejor formación de los alumnos y más tiempo para finalizar cono es debido los distintos proyectos incluidos en sus programas formativos.

La mitad de estos vecinos se forman en un módulo de instalación y mantenimiento de jardinería. Los otros 10 en atención sociosanitaria a domicilio, un módulo que el pasado año consiguió un 100% de inserción laboral, según explica el presidente del Patronato Beiramar, Salvador Meira.

Los que participan en el módulo de asistencia a domicilio atenderán a personas que necesitan este servicio, según los informes técnicos de Servizos Sociais, pero que todavía no lo tienen concedido por la Xunta. Además, reforzarán el cuidado de otros vecinos que sí cuentan con este derecho reconocido.

En este ciclo se forma la vecina de la villa Ángela del Río. Asegura que no sabía que la tasa de inserción laboral hace un año para este módulo fue del 100%. "Me ayudaron desde la Oficina de Emprego. Elegí directamente este módulo porque me gusta", señalaba antes del comienzo de las clases.

En un aula del Patronato arrancaron las clases teóricas tras sendos discursos de la alcaldesa, Leticia Santos y del propio Salvador Meira, quienes pusieron en valor este tipo de talleres "como unha oportunidade e unha ferramenta para obter unha formación teórica e práctica que axude á incorporación ao mercado laboral". En ambos casos definieron los meses que tienen por delante como "unha experiencia vital, pois compartiredes momentos moi importantes".

Los 10 alumnos del taller de jardinería colaborarán en el mantenimiento regular de varios espacios de ocio y acometerán planes de mejora en zonas como el cementerio de Domaio.

El obradoiro se prolongará hasta el próximo 10 de julio.