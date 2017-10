La CUP declara "non grata" a una vecina de Bueu portavoz del PP en Creixell, Tarragona

María Juncal es natural de Bueu, pero desde hace 20 años reside en Cataluña por motivos profesionales y laborales. La actual situación política, con el enfrentamiento entre la Generalitat y el Estado por el proceso de independencia, le está afectando de lleno. Es militante del PP y desde 2015 es la portavoz municipal de su partido en la localidad de Creixell, una población de la Costa Dorada de Tarragona. La CUP la declaró hace unos días "persona non grata" debido a un escrito que envió, en nombre de la agrupación local, al inspector de la Policía Local. En él solicitaba que trasladase a la Policía Nacional y a la Guardia Civil su agradecimiento "por los esfuerzos que están realizando para el mantenimiento del Estado de Derecho, velando por la convivencia y la seguridad en nuestro pueblo".

La CUP, que no tiene representación en la corporación municipal de Creixell, reaccionó afirmando que "quien no rechaza la violencia que recibió el pueblo catalán el pasado domingo (1 de octubre) no merece representarlo" y su asamblea "considera este escrito un insulto hacia la dignidad y la democracia, y a su firmante persona non grata".

"En cuanto llegó a mis manos su señalamiento, lo puse en conocimiento de las autoridades judiciales por creer que es de una gravedad importante que pone en peligrio mi seguridad e integridad", explica la buenense. Juncal reconoce que esta declaración por parte de la CUP la ha cogido un tanto por sorpresa por que entra de lleno "en el terreno personal". La portavoz del PP explica que "aunque estamos acostumbrados, y es triste decirlo, a las faltas de respeto que esta agrupación demuestra contra los concejales del Partido Popular en los plenos, con el beneplacito del alcalde -Jordi Llopart, del PDeCAT-, que desde hace tiempo los ha hecho participar de forma activa, convirtiendo el turno de ruegos y preguntas de cada sesión plenaria en otra paralela, nunca pensé que lo llevarían a un terreno tan personal", explica desde Creixell. "De esto tiene culpa su ADN y la situación de crispación que vivimos en Cataluña, que estos grupos radicales elevan al máximo", añade.

Cuando se trasladó a Cataluña en el año 1997 María Juncal primero residió en Barcelona y diez años después fijó su residencia en Creixell, una localidad enclavada en plena zona turística de la Costa Dorada. Fue entonces cuando reanudó de manera más activa su actividad política dentro del PP. "Era afiliada desde muy joven, cuando en Bueu gobernaba el PP con Manuel Freire Lino a la cabeza", cuenta.

Desde 2010 es presidenta local del PP en Creixell y en 2011 formó parte por primera vez de las listas de la formación en las elecciones municipales. Además concurrió en dos ocasiones en las listas autonómicas y la candidatura al Congreso de los Diputados en las últimas elecciones generales. En 2015 encabezó la candidatura del PP en los comicios municipales. "El que había sido alcalde de Creixell, Teo Fuster, confió en mí para encabezar la renovación y desde entonces soy concejal y portavoz del PP en la localidad", explica. Además, en estos momentos es también "consellera" del Consell Comarcal Tarragonés, e integrante de la ejecutiva del PP provincial de Tarragona, en la que es responsable del área de Cultura.