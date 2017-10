La Cofradía eleva a Portos el riesgo de las embarcaciones deportivas con menores

Las alegaciones presentadas por la Cofradía de Pescadores "San Xosé" de Cangas al Plan de Usos del Puerto, presentadas en el mes de enero y que todavía están sin contestar, hacen referencia a la presencia del banco de marisqueo a flote "Areiro" que la Consellería del Mar está pendiente de incorporar como banco autorizado, pero también a a los problemas que presentan las embarcaciones de recreo y las actividades náutico deportivas. "A este respecto cómpre comunicar que se da unha situación de gran risco nas augas interiores do porto, reiteradamente comunicada ao ente público por parte esta confraría, de embarcacións deportivas de remos que, en xornadas de mal tempo, fan as súas prácticas deportivas en aguas interiores da dársena. Normalmente ese tipo de embarcacións están tripuladas por menores de idade e téñense dado situacións de cruzaránse bateis con rapaces con embarcacións de maniobra de saída ou entrada nos pantaláns ou puntos de atraque con evidente risco para as embarcacións de menor porte e os seus ocupantes. Deberíanse prever e evitar este tipo de situacións", señala la Cofradía de Pescadores en sus alegaciones. También apuntan los pescadores de Cangas que el plan deja demasiado indefinidos los usos de cada área y con altas posibilidades de variar. Consideran que el documento debe ser más cerrado y concreto en ese sentido.

También se apuesta a que la superficie destinada a estacionamiento debe tener la consideración de uso pesquero que la explanada situada al sur de la lonja, incluida en usos complementarios, debe tener la consideración de uso pesquero, "pois sen ela non en moita razón de ser a lonxa ou os departamentos para mariñeiros.

Por lo que se refiere a los pantalanes, la Cofradía de Pescadores asegura que no está de acuerdo con la propuesta de Portos de Galicia. Recuerda que muchas veces embarcaciones oficiales ocupan las rampas de descarga y no precisamente por cuestiones de urgencia o emergencia, "que deberían ser as únicas situacións nas que se permitise a súa ocupación eventual".