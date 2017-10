Cangas reparte delegados al Congreso del PSdeG entre próximos a Caballero y opositores

Con nocturnidad y sin alevosía, la agrupación municipal socialista de Cangas celebró el martes una asamblea anunciada entre la militancia. El motivo no era otro que elegir los delegados que irán al próximo congreso extraordinario del PSdeG PSOE, que se celebrará en Santiago de Compostela los días 27,28 y 29 de octubre. La propuesta presentada por la ejecutiva provincial fue aprobada por la unanimidad de los presentes. Así, forman parte de la misma, en calidad de titulares, Alfredo Iglesias, secretario xeral de la agrupación socialista de Cangas, Victoria Eugenia Iglesias y José Antonio Cid Novoa, mientras que Eugenia Graña, Eugenio González y Marcela Rial lo hará como suplentes. Y ayer no se descartaba la posibilidad de que algún suplente tuviera que suplir a algún titular.

¿Una lista de consenso? Pues ni se sabe. Lo cierto es que el secretario de Organización del PSOE de Cangas, José Antonio Cid, no pudo acudir a la asamblea por temas laborales, pero sí que lo hizo gente que se presentó en ella haciéndose pasar casi por el representante de Pedro Sánchez en la Tierra, perdón, quise decir en el municipio.

En su disertación sobre Gonzalo Caballero tuvo respuesta aleccionadora al recordarle que el elegido por las bases para ser el nuevo secretario xeral del PSdeG PSOE no tiene la mochila vacía, sino que la tiene llena. Para entender este debate no hay que olvidar que en Cangas no ganó Gonzalo Caballero, sino que fue Juan Villoslada quien consiguió mayores apoyos. En este sentido, dos delegados elegidos son de la cuerda de Gonzalo Caballero ,mientras que un tercero se había manifestado partidario de otras opciones. Esta dualidad puede provocar enfrentamientos, de hecho algunos los hubo. De todas formas, todas las partes persiguen un objetivo común, que la agrupación socialista de Cangas vuelva a ser grande, que consiga competir con Vilagarcía de Arosa.

Para el próximo mes está previsto que sea la elección al Congreso Provincial del PSdG PSOE. De nuevo desde un sector muy importante de Vigo, con Abel Caballero y Carmela Silva a la cabeza intentarán que el candidato de Gonzalo Caballero no triunfe. No se sabe aún si Santos Héitor repetirá a la reelección. El actual secretario provincial es un hombre de Abel Caballero.

La contienda electoral en el PSOE en los municipios está prevista para inicios del próximo año. Y se espera que sea dura en la comarca de O Morrazo. Bueu está sin organizar y también Moaña, mientras que en Cangas el sector de Gonzalo Caballero se encontrará con duros rivales arropados por los líderes de Vigo.