Un rap para "SuperGuidetti"

Este mundo aún tiene salvación. Al menos mientras haya personas como David Correa Vicente que por amor es capaz de hacer cualquier cosa para que el delantero sueco del Celta de Vigo John Guidetti se ponga las gafas de sol diseñadas por su novia, la canguesa Alba Antepazo. En las últimas semanas ha subido a las redes sociales tres videos cargados de humor para contar su historia y lograr que su mensaje llegue al futbolista. El tercero es un rap dedicado a Guidetti y es la penúltima bala que le queda a este joven para que el delantero se de por aludido. "Si no ya solo me quedará aprender sueco", dice.

Imaginación, humor y empeño. De eso anda sobrado David Correa Vicente. Para conseguir que el delantero del Celta de Vigo John Guidetti se ponga las gafas de sol diseñadas por su novia, una joven emprendedora de Cangas, ha subido a las redes sociales una serie de videos para intentar llegar hasta los oídos y el corazón del delantero sueco. El último de ellos es un rap, un estilo musical muy del gusto de Guidetti, y que resume a la perfección lo que simboliza el futbolista para el Celta: "Descendiente de los dioses,/ vikingo de vocación. / Lucha y corre como un celta,/ mata y muere por un gol./ Éste era tu destino,/ juro que ya estaba escrito. /Él llego al Celta de Vigo para convertirse en un mito:/ SuperGuidetti", dice una de las estrofas del rap.

David Correa es de A Guarda y su novia es la canguesa Alba Antepazo, óptica de profesión. Después de algunos años en Barcelona regresaron a Galicia hace ocho meses y se instalaron en Cangas, donde la joven decidió crear su propia marca de gafas de sol llamada Graphics. "Ella estaba todo el día dandole vueltas al asunto, buscando estrategias para dar a conocer la marca. Tuvimos la idea de intentar convencer a un futbolista y pensamos en Guidetti. Es un tío de la calle, muy cercano y que cae bien a todo el mundo", explica David Correa.

La idea, sobre el papel, está genial, pero es necesario llegar hasta el protagonista para que acceda ponerse las gafas. Y para eso es necesario que reciba el mensaje. "Yo me formé en el mundo del audiovisual y quise echarle un cable haciendo lo que mejor sé, que es hacer el parvo", cuenta entre risas David Correa.

El primero es una divertida presentación de la historia, en la que David se interpreta a sí mismo y a su novia, caracterizado con peluca y maquillado, hasta que encuentra la luz viendo un partido del Celta por televisión: convencer a Guidetti para que pose con las gafas de sol de su novia. Para ello pone en marcha el Plan A: escribir un mensaje e irse a Balaídos para que Guidetti leyese la pancarta. Un plan que resultó un fracaso porque eligió el partido contra el Getafe... para el que el sueco no fue convocado.

Lejos de rendirse David Correa siguió adelante e ideó una segunda parte. En esta ocasión decidió ir a las inmediaciones del domicilio de Guidetti y con megáfono en mano le pidió que se pusiese las gafas diseñadas por su pareja. El mensaje caló entre el vecindario, que escuchó la petición del joven. Pero como en la canción de Joaquín Sabina, "estaban todos menos tú". Vamos, que Guidetti no estaba en casa y no se pudo dar por enterado. "Si hay algo que me falta es vergüenza, pero no estuve más de diez minutos. No quería que la gente pensase que estaba haciendo una especie de 'escrache' y ni siquiera enfoqué a la casa de Guidetti", cuenta David Correa.

Después de este segundo "fail" o fracaso tampoco se ha rendido. Es más, se podría decir que ha subido la apuesta. Ha compuesto un rap titulado "SuperGuidetti", una canción por la que cualquier otro mortal hubiese pagado un dineral. Junto a una serie de amigos de O Morrazo y O Baixo Miño ha grabado un videoclip en el que todos aparecen con una careta del delantero sueco e imitando algunos de sus gestos. "Lo grabamos en Massó, en Cangas, y en el Baixo Miño. Tengo esperanza de que le llegue y que se dé por enterado", cuenta David Correa. En caso contrario reconoce que "ya solo me quedaría aprender sueco para que no se haga más el sueco", concluye entre risas.