kevin orr "Las decisiones que se toman en base al miedo siempre son malas decisiones"

El encuentro que en 2015 mantuvieron el director canadiense Kevin Orr y Celso Parada se ha transformado dos años después en una fructífera colaboración que permitirá que Teatro do Morcego lleve a la escena "House", texto de Daniel Macivor traducido por María Reimóndez. Orr ha dirigido al actor moañés para que este ponga voz a un monólogo que se representará el viernes y el sábado en el Auditorio de Cangas (21 horas).

- ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar con un equipo enteramente español?

- Pues al principio te sientes fuera de lugar, conoces algo nuevo, un lugar diferente, y eso te desorienta. Pero cuando llegas a los ensayos entonces vuelves a casa. Ahí usamos el mismo lenguaje artístico y ya todo vuelve a la normalidad.

- ¿Hay muchas diferencias en cuanto a metodología de trabajo, o en los puntos de vista a la hora de abordar la obra?

- Pues todavía estoy aprendiendo la forma de trabajar aquí y no sé si el proceso es mejor en España o en Canadá. Estamos compartiendo esta experiencia, construyendo la obra día a día, en un proyecto pequeño, más íntimo. Y Celso Parada es fabuloso, generoso, un actor talentoso que sabe cómo trabajar. De hecho, ha tenido que aprender a dejarme que lo dirija.

- Este tipo de colaboración es habitual en el cine, pero muy rara en el teatro. ¿La economía manda?

- Por supuesto. Es normal en los festivales de teatro que haya ese contacto entre compañías de diferentes países, pero lo que estamos haciendo aquí es muy raro. Es una suerte, porque me encanta mi trabajo y tengo la posibilidad de hacerlo aquí. Estoy en un año sabático y desarrollo varios proyectos. Este es el primero y el único que hago fuera de Canadá.

- "House" habla de un tema universal: la búsqueda del hogar, de un sentido de pertenencia.

- Es dolorosamente cierto. Perteneces a un periódico, un país, a tu familia... Pero con el móvil no necesitas a nadie. En Canadá la gente está menos vinculada con su comunidad que aquí. La gente sale, se relaciona, y es bueno porque somos criaturas sociales, queremos pertenecer a algo y sentir que tenemos un valor.

- Es llamativo que aborde este tema siendo un director foráneo, de Canadá, trabajando con un grupo gallego.

- No me di cuenta hasta que escribí el díptico de la obra. Soy un extraño, no hablo español, no conozco a nadie aquí... Vítor [protagonista de la obra] evidentemente es más teatral que yo, pero también me pregunto si encajaré. Aunque ya estuve en verano un par de semanas para desarrollar la relación con Celso.

- La temática de la obra está de plena actualidad, con la crisis de los refugiados.

- La gente se está moviendo, como el personaje de Vítor, que ha dejado atrás toda su vida. Está viendo cómo va a ser, e intenta conservar todo en su sitio, su hermana, su esposa, su padre... Y al final tiene que irse. Es el momento de mayor coraje, de dejarlo todo y pensar ¿adónde voy? La gente quiere ser bien recibida y ser parte de la comunidad, y todo el mundo tiene miedo de ellos, y ellos de nosotros. Cuando uno toma decisiones en base al miedo siempre son malas decisiones. En la obra Vítor deja de tener miedo y es el clímax de la misma.

- Siendo de Quebec, no puedo evitar preguntarle sobre la situación actual en Cataluña, especialmente cuando allí se ha tomado como referente el referéndum que hubo en esa región de Canadá en 1995.

- Creo que el Gobierno Español ha cometido un terrible error siendo violento contra esta gente. Hay que dejar a todo el mundo hablar. Tú quieres un referéndum, pues decidamos las reglas del juego y hagámoslo. Yo temo por España porque es una relación difícil de negociar. Tú quieres irte, me quieres dejar y te pego. Lo que estoy haciendo es reforzar tus argumentos.