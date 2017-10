El BNG lleva al Parlamento las "carencias" del Centro de Saúde de Marín

El grupo parlamentario del Bloque Nacionalista Galego presentó una pregunta ante la Cámara para su respuesta oral en comisión, en la que pregunta al gobierno gallego si considera que los vecinos de Marín tienen una buena asistencia, dada las "carencias" del Centro de Saúde. Pregunta además si el gobierno de la Xunta va a atender las "demandas de solución de las carencias y deficiencias" de este edificio y cuál es la razón de no haber dotado al centro de salud de Marín del servicio de radiología.

Pregunta además al gobierno gallego si tiene intención de completar la Relación de Puestos de Trabajo del centro, cuando menos las dos plazas de fisioterapia que faltan, y si considera la Xunta de Galicia que se puede prestar una asistencia sanitaria de calidad sin sustituir las ausencias del personal, en especial las bajas de larga duración.

Por último, los nacionalistas preguntan si le parece razonable al gobierno de la Xunta que una población de más de 25.000 personas no disponga de un servicio de ambulancia las 24 horas y si tiene intención de ampliar el horario de la ambulancia.

Un año después

El grupo nacionalista en el Parlamento gallego expone en su iniciativa que a menos de un año de la inauguración de este centro "no son pocas las deficiencias y carencias que presenta". La primera que apunta es la no existencia del servicio de radiología, a pesar de que hay el espacio físico para el mismo.

No hay ninguna plaza de fisioterapia y los trabajadores solo tienen contratos temporales. A esto hay que sumar carencia de servicio de Farmacia, no existe monitor de desfibrilador, no existe cajas fuertes para depositar y guardar los fármacos psicotrópicos y estupefacientes, falta de cobertura en las bajas de personal de larga duración, o la no disposición de una ambulancias disponible las 24 horas del día.

Esto hace que los vecinos de Marín "quedan desprotegidos durante las noches en caso de ser preciso acudir a una urgencia o tener que hacer un traslado al hospital", expone el grupo nacionalista.