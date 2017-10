El 40% de los pozos en Cangas están secos y hay lista de espera para construir un segundo

Hasta un 40% de los pozos de agua de la Cangas están secos. En Aldán, en O Hío y en las zonas altas de Darbo y Coiro la tierra se seca y los vecinos tienen ya problemas de abastecimiento, sobre todo en aquellos lugares donde todavía no llegó el abastecimiento municipal.

Las empresas de sondeos están desbordadas, ante el aluvión de demandas para construir un segundo pozo tras haberse secado el primero que tenían. En trabajo que no tuvieron en varios años lo tienen ahora de golpe, comenta la gerente de Sondeos Nigrán, Alicia Comesaña, una de las empresas que más opera en la zona. Alicia Comesaña comenta que la lista de peticiones que tiene en Cangas y en O Morrazo es interminable, pero también la de otras zonas del Área Metropolitana de Vigo. Explica que hay que acudir de urgencia ante la sequía de pozos en casas particulares por ser el único sitio que tienen para servirse de agua. Eso sí, afirma que los pozos que se secan son los más viejos, los de anillos, porque están a menos profundidad que los que se construyen ahora, que son de barrena. Asegura que ahora mismo no hay problema para encontrar agua a 40 metros de profundidad, que eso no varió.

La única comunidad de aguas que hay en Cangas, que es la de Coiro, se mantiene expectante ante la situación de sequía. Pero ya hay alguna medida prevista. Si en el plazo de 15 días no llueve, la comunidad de aguas de Coiro restringirá el agua en el cementerio municipal. Es el primer paso en esta lucha para ahorrar líquido elemento. El presidente de esta comunidad de aguas, Antonio Castro, manifiesta que en el cementerio se desperdicia mucha agua, de ahí que sea el primer sitio donde se tenga previsto actuar. Pero insiste en que, de momento, no hay restricciones, que el depósito de 125.000 litros se encuentra a tres cuartas partes de su capacidad. No obstante, afirma que ya se nota un descenso de agua enlos manantiales que nutren al depósito. "Nos estamos xa en alerta, por se acaso, e imos sempre a revisar o caudal".

La comunidad de aguas de Coiro abastece a su parte alta, allí donde no llega el abastecimiento municipal: Iglesarios, Miranda, Boubeta, Rosada, Castrillón, Devesa, Cruceiro, Castro Miranda y Trigrás. De este servicio dependen 125 viviendas, además del cementerio, el centro cultural, la iglesia y la casa rectoral. Alrededor de 600 personas necesitan del agua del depósito de Coiro en su vida cotidiana.

En O Hío, Aldán y parta alta de Darbo, los pozos empiezan a secarse. El famoso segundo pozo se está construyendo en muchas fincas de estas parroquias de Cangas de manera acelerada, un gasto extra más en la economía doméstica, que no pasa sus mejores épocas.

Los manantiales municipales de Piñeiro, Ourelo y A Madalena hace tiempo que están secos, si bien es cierto que representan una cantidad de agua muy pequeña respecto a la que llega de Vigo.