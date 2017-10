El PP pide una bonificación en el IBI casas de protección oficial

El Partido Popular propone al pleno de la corporación municipal que apruebe la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles en su artículo 1.3, donde señala que "terán dereito a unha bonificación do 50% na cota íntegra do imposto durante os sete períodos impositivos seguintes ó remate do último exercicio en que se aplique a bonificación obrigatoria regulada no artigo 73.2 do Real Decreto Lexislativo 2/2004". El PP pretende retirar ese párrafo y sustituirlo por "terá dereito a unha bonificación do 50% na cota íntegra do imposto ata que a vivienda perda a cuantificación de protección oficial ou equiparable..."

De la anterior deducción pudieron beneficiarse viviendas de protección oficial como las de A Choupana.