As inxustizas da guerra en "A avoa Sol e as trece rosas"

( Dúas rapazas novas, Alba duns quince ou dezaseis anos, Cris, dezaoito ou dezanove. Son irmás. Están na casa e unha delas escribe nun caderno)

??.

Cris: Como estás hoxe?

Alba: Estou ocupada.

Cris: Venres á tardiña, e estás ocupada? Estás estudando'

Alba: Non, estou escribindo.

Cris: Escribindo?

Alba: Si, unha obra de teatro.

Cris: Estás mal, miña irmá?

Alba: Non, non estou mal (Dubidando) Ou si, non o sei.

Cris: Vasme contar o que pasa?

Alba: Teño que escribir unha obra de teatro para clase. Pedíronnola en Lingua. Estanos a explicar como se fai, pero as ideas temos que buscalas nós, aínda que o profe nos deu xa algunhas, a min non me interesan.

Cris: Nos meus tempos non mandaban cousas coma esas.

Alba: Se cadra conto a historia da avoa.

Cris: Si? E logo?

Alba: Agora vouna ver case todos os días. Ademais de enferma está moi triste, pasa tempo de máis soa. Ela di que é o peor momento da súa vida, e vaites que non as ten pasado boas! Contoume moitas historias. Viu morrer a moita xente, estivo no cárcere? Nas ventas, aquí a carón da casa. E logo nunha de Tarragona, dirixida por unhas monxas que as trataban moi mal. Conteille o da miña obra de teatro e ela animoume a que fale dela,ho, dela non, das mozas do seu tempo, da súa ilusión, das súas gañas de traballar pola xustiza.

Cris: E estás segura de que non se lle vai a cabeza?

Alba. Que dis, muller? Nunca vin a avoa tan acertada como agora. Ensinoume fotos e cartas. A súa vida foi moito máis interesante do que poidamos imaxinar.Gústalle falar dela e da súa xente, aínda que o pasaron moi mal. Disque grazas a min, recuperou a ilusión de non esquecer. Sabes que foi das Xuventudes socialistas Unificadas?

Cris: Quen? A avoa'

Alba: Si, a avoa.

Cris: Pois daquela xa tés tema.

Alba: Pero agora a ver como argallo todo o que me contou e o que ha de vir. Decidín gravala, para que me sexa máis fácil.

Cris: Pois veña, a escribir, eu marcho de carallada.

Alba: Pensándoo mellor, eu tamén vou sair un pouco, hame ir ben despexarme un pouco? Ah,non che dixen que despois, se cadra, a obra represéntaa un grupo do obradoirodo insti.

Cris: Veña logo, habémoste ir ver (Saen as dúas)