Rescatan a una anciana tendida en su casa del Casco Vello

Dotaciones de la Policía Local, Protección Civil, ambulancias del 061 y bomberos del parque comarcal do Morrazo se desplegaron ayer por la mañana frente al edificio número 1 de la calle San Francisco, en el Casco Vello de Cangas, para rescatar a una anciana que podría llevar dos días en el suelo de su habitación, tras caer al salir de la cama, según apuntan fuentes de los equipos de emergencias tras hablar con el vecindario. La mujer, Encarnación F.M. , de 89 años y con problemas de diabetes, se quejaba de dolor en la cadera y fue evacuada al centro de salud de la localidad para realizarle las primeras pruebas y valorar su traslado a un centro hospitalario.

Miembros del operativo explicaron que la señora, que vive sola en su vivienda de un segundo piso de ese céntrico inmueble próximo al Eirado do Señal, pudo haberse caído al bajar de la cama y fue incapaz de levantarse o pedir auxilio. Una persona que la visita periodicamente se percató de que no había movimiento en la casa, pero no pudo acceder al estar la puerta bloqueada desde dentro, por lo que dio aviso a los equipos de emergencias. Al lugar se desplazaron agentes de la Policía Local, dotaciones de Protección Civil y Bombeiros do Morrazo y dos ambulancias del 061, así como un cerrajero que franqueó el acceso. Técnicos sanitarios le prestaron las primeras atenciones antes de trasladarla para su valoración por los médicos.

Decenas de personas siguieron el operativo desde calles del entorno. Algunas de ellas repararon en que no es un caso aislado, sino la realidad social de muchos ancianos que viven solos y carecen de familia o no se relacionan con ella.