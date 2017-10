La película "El Clásico" cierra las jornadas de cine en el Auditorio de Cangas

La Semana de Cine cierra sus pases en el Auditorio de Cangas con la proyección de la película "El Clásico". Es una producción del año 2015 de Irán y Kurdistán que dirige Mustafa Halkawt. La proyección de la película será a las 21.00 horas. El film habla de dos hermanos, Alan y Shirwan, que viven en una localidad del Kurdistán iraquí. Alan quiere a Gona, pero el padre de ella le prohibe casar con un hombre enano. Alan trata de convencer al padre de Gona y le roba unos zapatos que había fabricado para Cristiano Ronaldo con la idea de entregárselos al jugador del Real Madrid.

Ayer se vivió una jornada diferente, los proyecciones de los cortos realizados por alumnos del IES As Barxas de Moaña. Después se visionó la película de animación japonesa "Your name" y a continuación, ya en horario de las 21.00 horas, se proyectó la película "El Cohete", que consiguió en 2013 un premio en el Festival de Berlín.