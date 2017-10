Cangas promueve ocho rutas guiadas por escenarios de la defensa frente a los turcos

El fin de semana del 8, 9 y 10 de diciembre, Cangas acogerá los actos centrales del 400º aniversario del desembarco de los piratas turcos berberiscos y de las consecuencias posteriores, como la "locura" de María Soliño y su condena por la Inquisición bajo la acusación de brujería. Para ambientar esa efemérides, el Concello y la asociación A Illa dos Ratos iniciará la próxima semana una serie de rutas guiadas gratuitas por los lugares que sirvieron de escenario de la defensa de la villa frente a los invasores, para que todos los ciudadanos, y los escolares en particular, puedan documentar y revivir aquellos hechos.

De momento se han concretado cuatro rutas bajo el título "A defensa da vila", que se celebrarán el sábado 14 y el domingo 29 de octubre, así como el sábado 11 y el domingo 26 de noviembre. Las comitivas partirán del palco de la música y finalizarán ante el cruceiro de Síngulis tras recorrer los puntos "calientes" del enfrentamiento. También se están ultimando otras cuatro rutas que, bajo el título "Outro punto de vista", pretenden reconstruir aquel capítulo histórico desde la óptica de los piratas invasores. Para ello, los participantes iniciarán el recorrido en el entorno de la capilla de San Roque, donde se divisa una amplia panorámica sobre el mar, y lo finalizarán en la entonces colegiata. Las fechas programadas para esta segunda opción son el sábado 21 de octubre, el domingo 5 y el sábado 18 de noviembre, y el domingo 3 de diciembre. En ambos casos la duración estimada es de una hora y media y se precisa inscripción previa, aunque gratuita, en la Oficina de Turismo (teléfono 986 392023) o la asociación A Illa dos Ratos ( ailladosratos @gmail.com).

Preámbulo del programa

Para abrir boca con esta iniciativa, representantes políticos (los concejales de Turismo, Tania Castro, y Ensino, Xoán Chillón) y del colectivo que se encarga de ejecutarla realizaron ayer un recorrido por el Casco Vello. Explicaron que la ruta sobre "a defensa da vila" comenzará en el palco de la alameda, subirá por la Rúa Real (antigua Rúa da Calzada), y visitará Barbicas, la excolegiata, el barrio do Outeiro, casas de patín en Antonio Garelly, Praza do Arco, Rúa Faixa, Fonte Garrida, Praza do Progreso o Saralegui (antigua Rúa do Muelle). Subirán por Eirado do Costal explicando los pormenores del ataque y sus consecuencias hasta llegar a Síngulis, donde repasarán las consecuencias sociales y económicas, así como el proceso inquisitorial abierto contra María Soliño y su trágico final.