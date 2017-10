Los australianos The Volcanics presentan su nuevo disco en Salason

La banda australiana de hig-energy The Volcanics realiza su primera gira por España y hoy actúa en la sala canguesa Salasón. Presentan su álbum "Oh crash...", que ha sido definido por la crítica como "un puñetazo cargado de rock". Entre sus influencias están MC5, The Stooges o AC/DC. Además han compartido escenario con grupos como Jon Spencer Blues Explosion, The Hellacopters, Celibate Rifles, Mudhoney, The Drones, Radio Birdman... El concierto de hoy será a las 22.30 horas y las entradas cuestan 10 y 12 euros.