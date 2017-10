Villoch coincide en la necesidad de abrir rehabilitación y radiología por las tardes

La nueva asociación "A Voz da Sanidade de Cangas", que ha tomado el relevo a la antigua Plataforma en Defensa da Sanidade Pública, mantuvo una reunión con el jefe de servicio del Centro de Salud de Cangas en la que se hizo un análisis de los diferentes problemas de déficit sanitario que desde hace años se padece. La Asociación habían solicitado reuniones con diferentes direcciones de los centros sanitarios del área de Vigo y el jefe del servico de Cangas fue el primero que les convocó.

Benigno Villoch manifestó coincidir con ellos, tal y como señala el colectivo, en la necesidad de apertura por la tarde del servicio de rehabilitación y radiología, sin embargo no coincidieron en el fondo de la solución del problema de las urgencias ni de pediatría, que según el jefe del servicio en Cangas es fruto de la política de ajustes de la Xunta y su solución pasa por el futuro plan de necesidades que se comprometió a encargar el conselleiro de Sanidade para afrontar una mejora de la atención en O Morrazo.

Plan de necesidades

La Voz da Sanidade de Cangas asegura que no está de acuerdo con la justificación de la crisis económica para aplicar recortes en la sanidad "que orixinaron tanto padecemento aos cidadáns e non imos deixar de denunciar que o plan de necesidades para O Morrazo da Consellería de Sanidade pode ser un enredo se non aparecen reflexados nos Orzamentos da Xunta para o vindeiro ano 2018".

En cuanto al servicio de radiología, el colectivo recuerda que en la reunión celebrada en julio, entre la consellería y los agentes sociales de Cangas, se informó al conselleiro de que el aparato de radiología de Cangas estaba en mal estado y reunía muchos expedientes informativos por parte del servicio técnico responsable, que llevaba tiempo solicitando la reposición. Consideran que esta situación es una despreocupación de los responsables sanitarios que están pagando los vecinos de O Morrazo que se tienen que desplazar a Vigo para realizar un simple Rayo X en casos de urgencia y también en citas ordinarias.