Cortos de As Barxas y dos cintas de Japón y Australia, en Cangas

El Cine Club Cangas proyecta esta tarde, a las 18.00 horas, en el Auditorio de Cangas,tres cortos de alumnos del IES As Barxas, de Moaña. A las 19:00, la cinta de animación japonesa "Your name" y a las 21:00 "O cohete", fuera de la red de distribución en España.