Concello y Portos apuestan por un espigón oblicuo en Pescadoira para la regeneración de la playa

La solución definitiva para la segunda fase de la regeneración de la playa de Pescadoira pasará por la tramitación ambiental que haya que asumir. Concello de Bueu y Portos de Galicia consensuaron ayer la alternativa por la que apostarán para continuar con la recuperación del céntrico arenal buenense, pero dejaron todo pendiente de que Costas les confirme la viabilidad ambiental de la misma. Si el proyecto presentado puede recibir el visto bueno en meses se seguiría adelante con él, pero si se vislumbran complicaciones en el mismo y una tramitación excesivamente larga, se optaría por alguna de las otras tres soluciones planteadas encima de la mesa.

La reunión mantenida ayer en Santiago por el presidente de Portos, José Juan Durán, y el alcalde buenense, Félix Juncal, y a la que asistieron varios técnicos, sirvió para escoger la instalación de un espigón oblicuo en piedra de unos 60 metros de longitud que partiría desde la escollera de Attilio (justo en la zona en la que se acaba la pasarela) y en dirección a la Casa do Mar. La construcción tendría unos dos metros de altura con la marea baja y con marea alta quedaría sumergida prácticamente en su totalidad. El regidor buenense afirma que "coas reservas oportunas e a falta de coñecer a opinión de Costas, pensamos que pode ser unha boa solución desde o punto de vista técnico para que a praia esté nas mellores condicións e se manteña a súa morfoloxía". Y añade que "agora hai que ver o trámite ambiental e valorar o impacto visual".

Portos se pondrá en contacto ahora con Costas para plantearle su idea y conocer de primera mano si esta es viable y el proceso de tramitación ambiental se reduce a un tiempo prudencial de unos meses o si, por el contrario, puede ampliarse a años, algo que quiere evitarse. En ese caso se optaría por alguna de las otras tres alternativas. Una de ellas pasa por no instalar ningún sistema y por realizar movimientos de arena periódicos cada dos o tres años para que la playa recupere su morfología inicial. "Non nos gusta porque queremos unha solución técnica que garanta unha estabilidade no tempo", admite Juncal. La segunda opción sería realizar una escollera en piedra similar al antiguo dique de Attilio. Y la tercera sería un dique sumergido en paralelo a la línea del paseo con el cual habría una ligera basculación de arena hacia la Casa do Mar.

Portos y Concello se emplazaron a una nueva reunión una vez se conozca el informe de Costas. Este encuentro se efectuaría muy posiblemente en Bueu y serviría también para que las dos instituciones analizasen otros temas pendientes que ayer simplemente se expusieron, como la posibilidad de darle una continuidad al paseo marítimo en el entorno del antiguo aserradero o la reforma de los reductores de velocidad colocados en Montero Ríos.

Limpieza de dársenas

Por otra parte, Portos de Galicia dio a conocer ayer los resultados de la limpieza de cinco dársenas de la provincia, entre ellas la de Bueu. En la buenense se retiraron un total de 3.820 kilos de residuos por un equipo de cinco buceadores que utilizó un barco con grúa en las tareas.