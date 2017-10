Cangas acolle a "Mostra do Posible"

"Crear un espazo de encontro entre empresas de economía social e movementos sociais para establecer unha forma de vida máis xusta" é a motivación que alenta aos organizadores da "Mostra do Posible", un evento organizado pola Rede de Solidariedade Popular de Vigo que desembarca esta fin de semana en Cangas. No evento participan 54 colectivos e desenvolveranse 24 actividades, como palestras de debate sobre economía, saúde, urbanismo ou dereitos sociais, radio en directo, animación ou concertos, aos que promotores e Concello animan aos cidadáns a participar.

"Existen alternativas reais, sociais e democráticas en distintos eidos para avanzar cara un mundo máis xusto, máis solidario e colaborativo". Desa meta están convencidos os impulsores da Mostra do Posible, que anuncian a instalación de 35 postos na Alameda do Señal para que as diferentes organizacións participantes poidan contactar de forma directa coa cidadanía entre mañá e pasado. Os debates e charlas terán lugar no salón de plenos e outras dependencias do Concello de Cangas, así como na Casa da Cultura, e tamén se habilita un espazo para acampada no local da asociación Cultural A Tiradoura, en Reboredo.

As seis palestras anunciadas tratarán sobre "O sector cultural galego e o seu futuro", "Outras formas de organizar a comunicación", "Economía alternativa: as moedas sociais e bancos de tempo" (estas o sábado), "Situación ambiental en Galicia: retos e perspectivas", "Outra escola é posible" e "A situación dos dereitos sociais en Galicia" (o domingo). Tamén se presentará a Revista Galega de Educación e A Gavela (Sistema participativo de garantía); dúas charlas ("Alternativas á banca tradicional: as finanzas éticas" e "Crise económica ou crise de recursos"; e tres obradoiros ("Cociñar con estrugas", "Mellora do traballo grupal en organizacións sociais" e "Roteiro de identificación de prantas silvestres".

O programa para o sábado e o domingo tamén contempla tres actividades sociais (Asamblea de REAS, Intercambio de grupos de consumo e Intercambio de sementes). Asimesmo haberá radio en directo, dúas actividades infantís (o contacontos "O nome da árbore" e un espectáculo de títeres, "Barriga verde ataca de novo"), a intervención poética "Dúas gamberras e un micro"; catro concertos (Álvaro Muras, Liz e as ánimas negras, Suso Cortegoso e Brazil Love Affair), así como xantares a prezos populares.

Transformación social

"A Mostra do Posible quere servir como espazo de encontro entre colectivos e entre entidades de economía social que buscan unha transformación cara un mundo máis xusto, colaborativo, colectivizado e solidario", anunciaron onte os representantes da organización nun acto no Concello que contou coa presenza do alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos. O rexedor incidiu en que a programación é moi completa e variada, con "temáticas distintas e moi importantes para a sociedade de hoxe en día", e a Mostra do Posible permitirá sacar conclusións "doutra maneira de enfocar a nosa sociedade" e que non son teorías nin alternativas inalcanzables para construír un mundo máis xusto". Ademais de grupos de Cangas, nas tarefas organizativas e de difusión participan outros colectivos do Morrazo, Pontecaldelas ou Val Miñor.