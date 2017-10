Tres décadas de teatro nómada

Los Circuítos Teatrais de Moaña arrancan este sábado, a las 22.00 horas, con la representación de la obra Eroski Paraíso, del Grupo Chévere. Se trata del 30º aniversario de un evento que nació en 1987 y desde entonces ha pasado por tres espacios distintos. Afincado ahora en el salón de actos del IES As Barxas, los moañeses aguardan por un auditorio en condiciones con un aforo que responda a la "sede de teatro" de los vecinos. El resto de sábados del mes se representarán las siguientes obras: Helena: Xuízo a unha lurpia, de Teatro do Atlántico; House Desaforado, de Teatro do Morcego; y Ubú Rei, de Talía Teatro.

El evento de arte dramático por excelencia de Moaña, los Circuítos Teatrais, comienzan este sábado con la obra Eroski Paraíso, del Grupo Chévere. Se trata de la 30ª edición de unos Circuítos que nacieron en 1987, con Cándido Pena como alcalde, y que se han mantenido de forma ininterrumpida pese a la falta de un auditorio en condiciones en Moaña y pese a que se han desplazado hasta en tres ocasiones de espacio. En un texto redactado por el técnico de Cultura Manuel Rúa y leído por la también técnico María Hernández, se repasa cómo Moaña accedió a estos circuitos culturales que inicialmente patrocinaba la Xunta, coincidiendo con la puesta en funcionamiento del Centro Cultural Daniel Castelao. En los años 90, con una media de 400 asistentes por función, se empezaron a utilizar las instalaciones del antiguo Cine Prado. Convertidas en un supermercado, con el nuevo siglo llegó el traslado al salón de actos del IES As Barxas, en donde todavía se representan estos "circuítos teatrais nómadas".

En la presentación, tanto el edil de Cultura, Salvador Meira, como la alcaldesa, Leticia Santos, pusieron en valor las tres décadas de un evento "que é una cita obrigada para aqueles amantes do teatro". Eso sí, en ambos casos prometieron seguir reclamando el ansiado auditorio municipal. "Precisamos dun espazo óptimo que nos permita acceder a axudas a nivel galego e estatal para programar teatro", indicó Meira. Santos, por su parte, insistió en la "discriminación" que sufre Moaña frente a otros municipios con menor actividad cultural.

El alcalde que estaba en el cargo cuando se puso en marcha el programa recuerda el apoyo recibido entonces por toda la corporación y por representantes de la Xunta de finales de los 80, como Bonifacio Borreiros o Antón Louro, que permitieron a Moaña acceder a unas ayudas que se destinaban a municipios de más de 20.000 habitantes. También puso en valor el trabajo de años del técnico Manuel Rúa y del actor moañés Celso Parada "que foi o asesor artístico e son os verdadeiros artífices de que se mantivesen tantos anos estes Circuítos".

En cuanto a las piezas que se pondrán en escena, este sábado a las 22.00 horas se representa Eroski Paraíso. La actriz del Grupo Chévere, Cristina Iglesias, explica que la obra representa los recuerdos de una pareja que se conoció en una antigua discoteca de Muros, mientras recorren el supermercado en el que se convirtió ese espacio. El sábado 14 María Barcala protagonizará la obra Helena: Xuízo a unha lurpia, de Teatro do Atlántico. Helena de Troya visita el siglo XXI para preguntarse quién escribe la historia.

El día 21 se programa House Desaforado, de Teatro do Morcego. Celso Parada interpreta a un personaje que se siente abandonado por la comunidad. Finalmente, el 28, se representa Ubú Rei, de Talía Teatro y dirigida por Roberto Salgueiro. Es una historia cómica, con una visión crítica del presente.