Multas de 100 euros por circular a más de 60 kilómetros en el corredor

Conductores que circulan habitualmente por el Corredor do Morrazo han recibido estos días, antes de su cierre, multas de la Jefatura Provincial de Tráfico, por importe de 100 euros (con reducción del 50% si se paga en 20 días), por circular a poco más de 60 kilómetros por hora por esta carretera, que es el límite de velocidad permitido en todo el tramo entre Moaña y Meira desde que comenzaron las obras del desdoblamiento. La llegada de estas multas sorprendió, sin embargo, a los conductores que aseguran que comparten que hay una normativa que cumplir, pero consideran que es demasiada limitación para un corredor en el que en seguida los vehículos superan ese límite sin pulsar mucho el acelerador. Además dice que se generan colas importantes de circulación y que incluso la limitación se mantiene durante las noches cuando no hay trabajos. Añade un conductor afectado que después de haber recibido la multa, intenta no excederse de esa velocidad, pero se ha encontrado que en alguna ocasión fue advertido desde las propias obras de ampliación para que agilizara la marcha con el fin de evitar retenciones.

La limitación de la velocidad a 60 ilómetros por hora se estableció por seguridad vial para evitar accidentes como consecuencia de las obras y de hecho, las fuentes consultadas, confirman que se estaban produciendo impactos de vehículos en las barreras de protección. Desde la Xunta, como titular de la carretera, se extremó este control porque no quería, lógicamente, que se produjera ningún accidente vinculado a las obras.

La presencia del radar móvil de la Guardia Civil qe gemneró estas multas coincidió también después de que en facebook se denunciara el caso de un conductor que realizaba un adelantamiento temerario en el tramo del corredor en Moaña, y que ya fue identificado por la Guardia Civil.