"Es lamentable el estado de la vivienda, el hacinamiento, la falta de luz y ventilación en la mayoría de casas"

La gran exposición en la que se trabaja para el año próximo sería imposible sin el trabajo de la arquitecta buenense María Novas, que presentó al Concello de Bueu y al Museo Massó un borrador de una historia y evolución urbana del municipio. En ese trabajo tiene especial presencia el plan de Rafael Picó, que fue aprobado por la Comisión Permanente Municipal en diciembre de 1926. La aprobación definitiva es del 12 de septiembre de 1927 y apaece publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra el 30 de septiembre de ese mismo año, cuando el alcalde de Bueu era Camilo Davila.

María Novas señala que uno lo muchos aspectos positivos de la villa moderna y compacta proyectada por Picó fue "dotar de coherencia a un núcleo urbano que estaba nacendo, estruturando as edificacións e proxecto rúas anchas nas que organizar o tráfico previndo problemas de mobilidade, por exemplo incluindo chafláns [los cortes diagonales en las esquinas de las calles], e a necesidade de que todas as vivendas recibisen iluminación e ventilación natural", expone la arquitecta buenense. Este aspecto tiene gran importancia y lo destaca el propio Picó en su memoria del plan: "La necesidad más apremiante que siente la pintoresca Villa de Bueu, de tan hermosa situación topográfica [...] es sin duda la de abordar el proyecto de Ensanche de Población. Es lamentable el estado de la vivienda actual, el hacinamiento, la falta de luz y ventilación en la mayoría de casas [...]. Muchas de ellas son verdaderos callejones, en la que su fachada no mide más de cuatro o cinco metros y aún menois", escribía Rafael Picó en 1926.