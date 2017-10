Discípulo de Ildefonso Cerdà y presidente de la Diputación

Rafael Picó Cañeque nació en Uceda (Guadalajara) en 1895 y fue discípulo del arquitecto Ildefonso Cerdà, el que diseñó el plan general de Barcelona a finales del siglo XIX y en el que se inspiraría para el de Bueu. "Cerdà é un dos responsables de que se comezase a falar do urbanismo como unha disciplina", explica el concejal de Urbanismo de Bueu, Martín Villanueva, arquitecto de profesión. Destaca que el trabajo de Picó "foi unha ferramenta moi útil que permitiu abrir rúas e o nacemento do actual casco urbano; as Normas Subsidiarias de 1986 e o PXOM son herdeiros dese traballo".

Picó firmó numerosos trabajos en Bueu, según la documentación recopilada por María Novas. Además del proyecto del muelle de madera de Massó se encargó de la construcción de un mercado y plaza de abastos (en el lugar en el hoy que se levanta el Centro Social do Mar). Ese edificio estaba al lado de la antigua lonja, donde hoy se ubica la actual plaza. También dejó varios documentos sobre los rellenos en el municipio, "imprescindibles para facilitar a construción de novas edificacións nun terreo lagoeiro".

También tuvo una importante faceta política ya que fue presidente de la Diputación de Pontevedra desde 1942 hasta junio de 1948, cuando tuvo que renunciar debido a una serie de problemas financieros en la Caja de Pontevedra, de la que fue presidente en su fundación. Falleció en 1984.