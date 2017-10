Xunta e Iglesia negociarán la "retirada inminente" de las inscripciones franquistas de la excolegiata

La Xunta de Galicia deberá negociar con la Iglesia Católica la retirada de simbología franquista de todas las iglesias, y en el caso concreto de la excolegiata de Santiago de Cangas, "de maneira inmediata, ou iniciar os expedientes pertinentes", celebra el BNG, que presentó la proposición no de ley debatida ayer en comisión en el Parlamento gallego y que fue aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos. La iniciativa fue defendida por el diputado Luís Bará , que considera este tipo de inscripciones, como la relación de personas afines al bando falangista "caídas por España" como un homenaje al régimen franquista que resulta agresivo para la sociedad en general y especialmente ofensivo y humillante para las personas que sufrieron la represión y el genocidio del régimen dictatorial que se levantó contra la República.

El parlamentario recordó que la Xunta tiene competencias en patrimonio y obligaciones a la hora de cumplir la Ley de Memoria Histórica, además de contar con un convenio firmado en el año 1995 con la Iglesia Católica para actuar en este ámbito. En el caso concreto de Cangas, dijo, "a demanda trascende a moitos anos por parte do goberno municipal e da Asociación da Memoria Histórica deste concello". La formación nacionalista -que repara en la coincidencia de este debate parlamentario con la presentación de una denuncia suya ante la Fiscalía- incide en que las negociaciones con el Arzobispado no prosperaron, por lo que espera que el acuerdo parlamentario de ayer "poña fin a moitos anos de loita" para retirar elementos colocados "de maneira agresiva, ofensivos e de exaltación franquista".

Para Luis Bará resulta "un anacronismo e anomalía" que pervivan elementos destinados a enaltecer el franquismo "coa complicidade de quen permite que se manteña esa simboloxía", por lo que expresó su satisfacción por un "acordo para retirar as referencias aos caídos por Dios e pola Patria" e iniciar con ello las negociaciones con el Arzobispado de Santiago para la retirada de estas inscripciones de la fachada de la excolegiata.

Apoyo del PP

La proposición no de ley del BNG logró el respaldo de todos los grupos políticos, incluido el PP, cuyo diputado Alberto Pazos insistió en que los populares "estamos a favor do cumprimento da lei" y a favor de instar al ejecutivo autonómico a negociar con el Arzobispado, en el marco de la comisión mixta Xunta-Iglesia Católica", la retirada de las inscripciones franquistas que aún permanecen en las fachadas de las iglesias "no máis breve prazo de tempo posible". Pazos recalcó que el en el PP están a favor de cumplir las leyes, "neste caso da Lei de Memoria Histórica, que obriga a retirar símbolos ofensivos da etapa franquista".

El grupo parlamentario del Partido Popular concreta que las negociaciones para eliminarlas de la iglesia de Santiago de Cangas deberán producirse "antes de finais do ano 2017", y se deberán extender esas negociaciones "a todas as inscricións similares que existen nas fachadas das igrexas". Asimismo, el acuerdo establece que, en caso de que la Iglesia no muestre disposición a colaborar, las administraciones públicas inicien los expedientes preceptivos para ordenar su retirada, "considerando a súa dobre condición de símbolos de exaltación do franquismo e de atentados contra o patrimonio".